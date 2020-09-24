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Aktüel "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", 29 Eylül'de sahnelenecek
Aktüel

"Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", 29 Eylül'de sahnelenecek

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:54:19 -
"Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", 29 Eylül'de sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" adlı oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konulan eser, 29 Eylül'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ilk gösterimini yapacak.

Esin Umulu, Şebnem Köstem ve Yeliz Şatıroğlu'nun rol aldığı oyun, bir kız ile annesi ve anneannesinin yaşadıklarını ele alıyor.

Oyunun sahne tasarımını Almila Altunsoy yaparken, kostüm tasarımını Aysel Doğan, ışık tasarımını Murat Özdemir, efekt tasarımını Gökhan Balsoy üstlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salonda bir koltuk boş bırakılarak oturulacak ve salonun yüzde 50'si oranında izleyici alınacak. Salona girişte ateş ölçümü yapılacak, oyun esnasında ise izleyicilerin maske takması zorunlu olacak.

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