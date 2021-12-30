Sen git, Davutoğlu Hocanla kafa bul Akif!

Ahmet Davutoğlu'nun yılmaz savunucusu Akif Beki, bu defa da Ekrem İmamoğlu'na yanladı. İBB'ye alınan terör sempatizanları hakkında teftiş başlatılmasıyla aklınca dalga geçen Akif, çapsızlığını da tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. İşte Beki'nin "Sen git Davutoğlu Hocanla dalga geç" dedirten o pespaye yazısı:

" ‘Teröristtir’ denemiyor, ‘değildir’ de denemiyorsa orada ‘iltisak’ devreye giriyor.

Ne terörist ne değil, iltisaklı!

‘Yarım terörist’ mi yani, ‘uzaktan üye’ gibi bir şey mi?

O da değil. Ortada bir üyelik bağlantısı bulunmuyor, uzak ilişkiden de bahis yok.

Bitişik iki ayrı bina gibi mesafesiz, yan yana olduğu izlenimi var ama örgütlü değil. Örgütle arasında örgütsel bir bağ kurulamıyorsa ‘iltisaklı’ oluyor.

Temaslı gibi.

(...) Hukuki değil siyasi bir terim, farklı karşılıkları bu dönem sıkça ve yaygın olarak kullanılıyor. Bakınız; ‘terörle iltisaklı 557 kişi İBB’ye dolduruldu’ suçlaması ve benzeri örnekler. (...)"