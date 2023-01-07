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Medya Sen, Erdoğan'ın kesip attığı tırnak olamazsın! Haddini bil edepsiz Yılmaz Özdil
Medya

Sen, Erdoğan'ın kesip attığı tırnak olamazsın! Haddini bil edepsiz Yılmaz Özdil

Tayyip Erdoğan'ın kesip attığı tırnak bile olamayacak evsaftaki Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yine güya "komiklik" yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 13:08:00 -
Sen, Erdoğan'ın kesip attığı tırnak olamazsın! Haddini bil edepsiz Yılmaz Özdil

Tayyip Erdoğan'ın kesip attığı tırnak bile olamayacak evsaftaki Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yine güya "komiklik" yaptı. 20 yılda Türkiye'ye çağ atlatan Tayyip Erdoğan'ı aklı sıra başarısız gibi gösteren Özdil, "Hadi oradan" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti: 

"1991 yılıydı, seçim öncesiydi, Süleyman Demirel “öbürleri ne veriyorsa ben beş fazlasını veriyorum” demişti.

Politikacı beş fazlasını verdi. Ahali beş fazlasını alacağız diye sevindi. Politikacı oylarını yükseltti. Olan ahaliye oldu.

E, şimdi bakıyoruz. Asrın liderimiz Demirel’i de geçti. Başkasının vermesini beklemedi, kendi verdiğinin beş fazlasını verdi. Sevinen var mı bilemem ama… Kaçınılmaz neticesi belli."

 

 

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