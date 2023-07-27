Sen dert etme biz o kaşeyi vururuz! Daron Efendi’nin maskesi indirildi

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'ye ekonomi dersi vermeye kalkan Daron Acemoğlu'na tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı seçilseydi, ekonomi alanındaki, açıklanan dört danışmanından biri olacak Prof. Dr. Daron Acemoğlu, “Merkez Bankası faiz kararını ve Körfez turu”nu yorumlamış..

Siz ne diyeceğini tahmin ediyorsunuzdur..

Tayyip Erdoğan, dünyanın en iyi işini de yapsa, bunların yapacakları şey, yine itiraz etmektir, yine itiraz etmektir..

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Daron efendi de öyle yapmış..

Şablon cümlelerle..

Klasik anlatımlarla itirazını yapmış..

Aslını sorarsanız, ciddiye almaya hiç gerek yok..

Ama tarihe not düşmek için, biz Daron efendinin söylediklerini masaya yatıralım..

Bakalım profesörlüğün, bakalım ekonomi danışmanlığının, bakalım “küçük dağları ben (haşa) yarattım” edası ile ahkam kesmenin, Daron efendideki karşılığı ne kadar!

Haberi servis edenler, Daron efendinin unvanını hatırlatmasaydılar, ben de kendisini Kapalı Çarşı’da gece bekçisi sanacaktım..

Özellikle hatırlatmışlar ki, yanlışlık olmasın..

Unvan şöyle: “Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Profesörü”

Ben olaya yabancıyım..

Merak ettim, bu enstitü neyi ile meşhur diye..

Enstitü’nün Mimarlık ve Planlama Okulu varmış..

Mühendislik Okulu varmış..

İşletme Okulu varmış..

Doğa Bilimleri, İşletme, Sağlık Bilimleri varmış da..

Ekonomi alanında bir okulu yokmuş.

Olsun..

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