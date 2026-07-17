Gerçek kabinde eğitim imkanı: Yerli tren simülatörü geliştirilecek

GERÇEK KABİNDE EĞİTİM İMKANI: SİMURAY-KBÜ sayesinde öğrencilerin gerçek tren sürüşüne yakın bir ortamda eğitim alacağını belirten Uraloğlu, "SİMURAY-KBÜ ile makinist adaylarımız gerçek sürüş koşullarını eğitim sürecinde deneyimleyebilecek. Hız kontrolü, frenleme, sinyal takibi, istasyon yaklaşımı, duruş hassasiyeti, acil durum yönetimi ve operasyonel karar verme süreçleri laboratuvar ortamında uygulamalı olarak öğrenecek." dedi. PLC ve mikrodenetleyici tabanlı kontrol altyapısı ile simülasyon yazılımı arasında gerçek zamanlı veri iletişimi kurulacağını belirten Uraloğlu, fiziksel kumandalar üzerinden verilen komutların doğrudan simülasyon ortamına aktarılacağını ifade etti. Bu sayede hızlanma, yavaşlama, frenleme, sinyal takibi ve istasyon yaklaşımı gibi sürüş davranışlarının etkileşimli şekilde uygulanabileceğini kaydeden Uraloğlu, öğrencilerin mezun olmadan önce gerçek işletme koşullarına yakın bir eğitim sürecinden geçeceğini söyledi.