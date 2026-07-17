Gerçek kabinde eğitim imkanı: Yerli tren simülatörü geliştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karabük Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından desteklenmeye hak kazanan SİMURAY-KBÜ Projesi ile tren makinisti eğitimlerinde kullanılmak üzere yerli yazılım ve donanım tabanlı gerçekçi bir raylı sistem araç kabin simülasyon sistemi geliştirileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde fiziksel makinist kabini, kabin içi kontrol sistemleri, görsel sürüş simülasyon yazılımı, eğitmen kontrol ve izleme arayüzü, yapay zeka destekli performans değerlendirme modülü ve eğitim senaryolarından oluşan bütünleşik bir eğitim platformu kurulacağını söyledi.