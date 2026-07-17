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Gerçek kabinde eğitim imkanı: Yerli tren simülatörü geliştirilecek

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Gerçek kabinde eğitim imkanı: Yerli tren simülatörü geliştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SİMURAY-KBÜ Projesi kapsamında tren makinisti eğitimlerinde kullanılacak yerli yazılım ve donanım tabanlı kabin simülasyon sisteminin geliştirileceğini açıkladı.

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Foto - Gerçek kabinde eğitim imkanı: Yerli tren simülatörü geliştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karabük Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından desteklenmeye hak kazanan SİMURAY-KBÜ Projesi ile tren makinisti eğitimlerinde kullanılmak üzere yerli yazılım ve donanım tabanlı gerçekçi bir raylı sistem araç kabin simülasyon sistemi geliştirileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde fiziksel makinist kabini, kabin içi kontrol sistemleri, görsel sürüş simülasyon yazılımı, eğitmen kontrol ve izleme arayüzü, yapay zeka destekli performans değerlendirme modülü ve eğitim senaryolarından oluşan bütünleşik bir eğitim platformu kurulacağını söyledi.

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Foto - Gerçek kabinde eğitim imkanı: Yerli tren simülatörü geliştirilecek

GERÇEK KABİNDE EĞİTİM İMKANI: SİMURAY-KBÜ sayesinde öğrencilerin gerçek tren sürüşüne yakın bir ortamda eğitim alacağını belirten Uraloğlu, "SİMURAY-KBÜ ile makinist adaylarımız gerçek sürüş koşullarını eğitim sürecinde deneyimleyebilecek. Hız kontrolü, frenleme, sinyal takibi, istasyon yaklaşımı, duruş hassasiyeti, acil durum yönetimi ve operasyonel karar verme süreçleri laboratuvar ortamında uygulamalı olarak öğrenecek." dedi. PLC ve mikrodenetleyici tabanlı kontrol altyapısı ile simülasyon yazılımı arasında gerçek zamanlı veri iletişimi kurulacağını belirten Uraloğlu, fiziksel kumandalar üzerinden verilen komutların doğrudan simülasyon ortamına aktarılacağını ifade etti. Bu sayede hızlanma, yavaşlama, frenleme, sinyal takibi ve istasyon yaklaşımı gibi sürüş davranışlarının etkileşimli şekilde uygulanabileceğini kaydeden Uraloğlu, öğrencilerin mezun olmadan önce gerçek işletme koşullarına yakın bir eğitim sürecinden geçeceğini söyledi.

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Foto - Gerçek kabinde eğitim imkanı: Yerli tren simülatörü geliştirilecek

YAPAY ZEKA PERFORMANSI ÖLÇECEK: Proje kapsamında geliştirilecek yapay zeka destekli değerlendirme sistemi ile öğrencilerin sürüş performanslarının analiz edileceğini belirten Uraloğlu, eğitim sürecinin daha verimli ve ölçülebilir hale geleceğini ifade etti. Karabük Üniversitesi bünyesinde kurulacak Raylı Sistem Teknolojileri ve Sürüş Simülasyonu Laboratuvarı'nın sürüş eğitiminin yanı sıra insan-makine etkileşimi, sinyalizasyon farkındalığı, araç içi sistemler ve yolcu güvenliği alanlarında da uygulamalı eğitim imkanı sunacağını kaydeden Uraloğlu, projenin raylı sistemler alanındaki eğitim ve araştırma kapasitesini güçlendireceğini belirtti.

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Foto - Gerçek kabinde eğitim imkanı: Yerli tren simülatörü geliştirilecek

UDHAM DESTEĞİYLE HAYATA GEÇECEK: Uraloğlu, SİMURAY-KBÜ Projesi'nin UDHAM tarafından yürütülen ve toplam 500 milyon lira bütçeye sahip Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 29 proje arasında yer aldığını belirterek, programla raylı sistemlerde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini, Ar-Ge kapasitesinin artırılmasını ve sektörün uluslararası rekabet gücünün güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

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