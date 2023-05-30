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Medya Sen de zil takıp oynarsın değil mi? Sözcü'nün çapsız yazarından skandal sözler
Medya

Sen de zil takıp oynarsın değil mi? Sözcü'nün çapsız yazarından skandal sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-30 13:43:00 - 2023-05-30 14:31:14
Sen de zil takıp oynarsın değil mi? Sözcü'nün çapsız yazarından skandal sözler

Gerçek adı “Murat Turan” olmasına rağmen, babası Rahmi Turan'ın torpili belli olmasın diye Sözcü gazetesinde "Murat Muratoğlu” müstear ismiyle yazılar kaleme alan çapsız eleman, yine felaket tellallığına soyundu.

Gerçek adı “Murat Turan” olmasına rağmen, babası Rahmi Turan'ın torpili belli olmasın diye Sözcü gazetesinde "Murat Muratoğlu” müstear ismiyle yazılar kaleme alan çapsız eleman, yine felaket tellallığına soyundu.

Murat Muratoğlu, Türkiye ekonomisiyle ilgili "umudunu" aktardığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Durun bakalım daha... Film yeni başlıyor. Hani son üç ayda milyarlarca lira harcanıp sokulmuştu dolaşıma. Taktik belli. Oylar verilene kadar freni kökle, seçim bitince zamları yapıştır gönlünce. Bütçeyi tatlı tatlı yediler. Allah artırsın, enkazı vatandaş kaldırsın. Tablo ortada. Öyle içki, sigara zammı yetmez bu tabloda. Bütçedeki açık devasa boyutta."

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