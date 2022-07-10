Sen de hiç utanma yok mu sığıntı Turhan? Dünden kalma ‘Çömez'den yine aynı terane

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Ergenekon davasında sanık olduğu gerekçesiyle korkup yurt dışına kaçan Turhan Çömez, 12 yıl aradan sonra geçtiğimiz mart ayında bir hastayı gerekçe gösterip yurda geri döndü.

O dönemde açıklama yapan Çömez, "Melsa büyük bir trafik kazası geçirdi Londra’da. Zor ve riskli bir ameliyat gerekti. Zamanla yarışarak Türkiye ye getirdik. Çok başarılı bir ameliyat sonrası, yüzü gülüyor şimdi." diyen Çömez, Erdoğan’ın Türkiye’ye kazandırdığı sağlık sistemine övgüler düzerken, tekrar döndüğü İngiltere’de rezil açıklamalarına kaldığı yerden devam etti.

Diktatörlükle suçladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye elini kolunu sallayarak hasta getirip ülkenin sağlık imkanlarından faydalanan Çömez, katıldığı bir canlı yayında yine utanmadan sıkılmadan Erdoğan’ı diktatörlükle suçladı. Rezil açıklamalarına devam eden Çömez, “Türkiye’ye dönüşümü bile seçime endeksledim. Ben bu ülkeye, Erdoğan iktidardan gidince döneceğim. Herkes umudunu ve geleceğini bu seçimlere bağladı. Bu seçimler sadece cumhurbaşkanı seçimi değil, bir parlamento seçimi değil. Türkiye’nin kaderi oylanacak. Ben yurtdışında da çalışıyorum, ne olur ülkenin geleceğine sahip çıkın. Atacağınız her oy bu ülkenin kaderini değiştirebilmek için hayati öneme sahip.” gibi laflar etti.

"Bu nasıl bir karakter?"

Kısa süre önce İngiltere’de tedavi ettirmediği hastayı Türkiye’ye getirip ülkenin sağlık sisteminden faydalanan ikiyüzlü Çömez, “Her gün ortalama sekiz doktor yurtdışına gidiyor. Türkiye’nin en iyi üç-dört üniversitesinin, altı yıl emek verip eğitip donatıp mezun ettiği çocuklar ülkelerini terk ediyor. İngiltere’ye gelenlerin birçoğuyla dostluğum var. Hepsi, çocuklarının geleceğinden endişe duyduğu için geliyor. Son iki yıl içerisinde, Ankara Anlaşması ile Türkiye’den İngiltere’ye 100 bin kişi göç etti” gibi ifadeler kullanarak algı operasyonu yaptı.

Çömez’in bu sözleri, “Madem ki buradaki doktorlar İngiltere’ye kaçıyor. Sen neden oradaki hastayı ordaki doktorlara değil de buradaki doktorlara tedavi ettiriyorsun hokkabaz’ şeklinde yorumlandı.