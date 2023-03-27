Sen bu yazıyı niye yazdın İsmail! Desteklediğin CHP, tüm o KHK'lıları işe almayacak mı?

Gazeteci kılıklı algı manipülatörü İsmail Saymaz Halk TV'deki köşesinde 'İmamoğlu’na ceza veren hakimin kardeşi FETÖ’cü çıktı' başlıklı komik bir yazıya imza attı. Seçim vaatleri arasında FETÖ'cü KHK'lıları tekrar işe almaya yönelik vaatleri bulunan CHP'ye yargı içindeki FETÖ'cülerin operasyon çektiğini iddia etti.

Saymaz 'Her kim muhaliflere karşı hukuku eğip büküyor ve silah olarak kullanıyorsa, mutlaka FETÖ ile bağlantılı bir aile bireyi ve yakını ortaya çıkıyor.' ifadelerini kullandı. Avrupa'ya firar eden yargı mensubu FETÖ'cülerin Almanya, Yunanistan, İngiltere gibi ülkelerde Türkiye aleyhine çalışmalar yaptığı, muhalefeti ve özellikle altılı masayı var gücüyle savunduğu, yurtdışı merkezli FETÖ propagandası yapan hücrelerin gönüllü CHP trollüğünü yaptığı bir durumda Saymaz'ın yazısındaki çelişkiler yumağı ve skandal ifadeler tabir yerinde ise 'komik' ve 'ucuz' karşılandı.