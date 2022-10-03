Sen bu hallere düşecek adam mıydın Ronaldo?

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United'ın Manchester City deplasmanında 6-3 yenilmesinin ardından ortalık karıştı. ManU taraftarları teknik direktör Erik ten Hag'ın kulüpten bir an önce ayrılması gerektiğini savunurken, City maçında 1 dakika bile forma şansı bulamayan Ronaldo ipleri artık tamamen attı. Devre arasında takımdan ayrılmak için menajerine talimat veren Portekizli oyuncu, Manchester United kariyerini gayri resmi olarak bitirdi.

Manchester City, Erling Haaland'ın hat-trick ve iki asistle yıldızlaştığı maçta Manchester United'ı 6-3 yendi. Maviler'de hat-trick yapan ikinci isim Phil Foden oldu. Cristiano Ronaldo gibi bir ismin bu kadar önemli maçta 1 dakika bile süre alamaması yıldız oyuncunun sabrını taşırdı.

ERIK TEN HAG'IN AMACI NE?

Takımın başına geçtiği günden beri eleştirilerin hedefinde olan Erik ten Hag, Ronaldo'yu yedek bırakmaya devam ediyor. Skor farkı açılmaya başlayınca Ronaldo'nun yedek kulübesindeki umutsuz hali İngiltere'de gündem oldu.

TAKIMDAN KESİN OLARAK AYRILIYOR

Erik ten Hag ile yıldızı barışmayan Ronaldo'nun devre arasında takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Teknik direktörün kendisine süre vermemesinden dolayı ipleri koparan yıldız oyuncu takım arayışlarına başladı.