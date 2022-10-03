  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sen bu hallere düşecek adam mıydın Ronaldo?
Spor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın Ronaldo?

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United'ın Manchester City deplasmanında 6-3 yenilmesinin ardından ortalık karıştı. ManU taraftarları teknik direktör Erik ten Hag'ın kulüpten bir an önce ayrılması gerektiğini savunurken, City maçında 1 dakika bile forma şansı bulamayan Ronaldo ipleri artık tamamen attı. Devre arasında takımdan ayrılmak için menajerine talimat veren Portekizli oyuncu, Manchester United kariyerini gayri resmi olarak bitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 11:38:00 -
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Ronaldo?

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United'ın Manchester City deplasmanında 6-3 yenilmesinin ardından ortalık karıştı. ManU taraftarları teknik direktör Erik ten Hag'ın kulüpten bir an önce ayrılması gerektiğini savunurken, City maçında 1 dakika bile forma şansı bulamayan Ronaldo ipleri artık tamamen attı. Devre arasında takımdan ayrılmak için menajerine talimat veren Portekizli oyuncu, Manchester United kariyerini gayri resmi olarak bitirdi.

Manchester City, Erling Haaland'ın hat-trick ve iki asistle yıldızlaştığı maçta Manchester United'ı 6-3 yendi. Maviler'de hat-trick yapan ikinci isim Phil Foden oldu. Cristiano Ronaldo gibi bir ismin bu kadar önemli maçta 1 dakika bile süre alamaması yıldız oyuncunun sabrını taşırdı.

ERIK TEN HAG'IN AMACI NE?
Takımın başına geçtiği günden beri eleştirilerin hedefinde olan Erik ten Hag, Ronaldo'yu yedek bırakmaya devam ediyor. Skor farkı açılmaya başlayınca Ronaldo'nun yedek kulübesindeki umutsuz hali İngiltere'de gündem oldu.

TAKIMDAN KESİN OLARAK AYRILIYOR
Erik ten Hag ile yıldızı barışmayan Ronaldo'nun devre arasında takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Teknik direktörün kendisine süre vermemesinden dolayı ipleri koparan yıldız oyuncu takım arayışlarına başladı.

 

 

 

Yeni Lider'e selam olsun...
Yeni Lider'e selam olsun...

Spor

Yeni Lider'e selam olsun...

Enerji krizinde stratejik ham madde! Türkiye'den kara elmas hamlesi: Doğal gaz krizine çare olacak
Enerji krizinde stratejik ham madde! Türkiye'den kara elmas hamlesi: Doğal gaz krizine çare olacak

Ekonomi

Enerji krizinde stratejik ham madde! Türkiye'den kara elmas hamlesi: Doğal gaz krizine çare olacak

Jorge Jesus sen ne yaptın? Derbide ilginç karar...
Jorge Jesus sen ne yaptın? Derbide ilginç karar...

Spor

Jorge Jesus sen ne yaptın? Derbide ilginç karar...

Yüzdeki kolajen nasıl arttırılır? Evde doğal kolajen maskesi yapımı Saraçoğlu: İçen yaşlanmak nedir bilmiyor!
Yüzdeki kolajen nasıl arttırılır? Evde doğal kolajen maskesi yapımı Saraçoğlu: İçen yaşlanmak nedir bilmiyor!

Kadın - Aile

Yüzdeki kolajen nasıl arttırılır? Evde doğal kolajen maskesi yapımı Saraçoğlu: İçen yaşlanmak nedir bilmiyor!

Putin'e ‘yalvardı'" target="_blank">
Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus: Nükleer saldırı tehdidinden endişe duyuyorum! Putin'e ‘yalvardı'
Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus: Nükleer saldırı tehdidinden endişe duyuyorum! Putin'e ‘yalvardı'

Dünya

Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus: Nükleer saldırı tehdidinden endişe duyuyorum! Putin'e ‘yalvardı'

Yüzde yüz kasap köfte tarifi nasıl yapılır? Kasap köfte tarifi püf noktaları
Yüzde yüz kasap köfte tarifi nasıl yapılır? Kasap köfte tarifi püf noktaları

Gıda

Yüzde yüz kasap köfte tarifi nasıl yapılır? Kasap köfte tarifi püf noktaları

Kabuklarını atmayın, kelliğin çaresi onda! Saç ektirmeden kelliğe çözüm
Kabuklarını atmayın, kelliğin çaresi onda! Saç ektirmeden kelliğe çözüm

Kadın - Aile

Kabuklarını atmayın, kelliğin çaresi onda! Saç ektirmeden kelliğe çözüm

Yakacak yardımı başvurusu: Doğal gaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı ne kadar oldu?
Yakacak yardımı başvurusu: Doğal gaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı ne kadar oldu?

Ekonomi

Yakacak yardımı başvurusu: Doğal gaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı ne kadar oldu?

Rusya Avrupa'ya doğal gaz akışını kıstı! Küresel piyasalarındaki sıkışıklık 2023'te de devam edecek
Rusya Avrupa'ya doğal gaz akışını kıstı! Küresel piyasalarındaki sıkışıklık 2023'te de devam edecek

Dünya

Rusya Avrupa'ya doğal gaz akışını kıstı! Küresel piyasalarındaki sıkışıklık 2023'te de devam edecek

Ev yapımı pire ilacı: Pireden kurtulmanın kesin çözümü! Vücutta pire olduğu nasıl anlaşılır? Isırığı dayanılmaz kaşıntılara neden oluyor!
Ev yapımı pire ilacı: Pireden kurtulmanın kesin çözümü! Vücutta pire olduğu nasıl anlaşılır? Isırığı dayanılmaz kaşıntılara neden oluyor!

Yaşam

Ev yapımı pire ilacı: Pireden kurtulmanın kesin çözümü! Vücutta pire olduğu nasıl anlaşılır? Isırığı dayanılmaz kaşıntılara neden oluyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23