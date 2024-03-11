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Gündem Sen Atatürkçü değil geri zekalısın! Cüneyt Özdemir’den rakı severlere…
Gündem

Sen Atatürkçü değil geri zekalısın! Cüneyt Özdemir’den rakı severlere…

Yeniakit Publisher
2024-03-11 09:56:00 -

Komedyen Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk gecesinde sosyal medya hesabından rakı fotoğrafı paylaştı. Yılmaz'ın paylaşımını görenlerin aklına Cüneyt Özdemir’in yıllar önceki videosu geldi.

Ramazan ayının ilk gününe girdiğimiz günün arifesinde Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yılmaz, kişisel Instagram hesabından, masasındaki bir şişe rakı ve tuttuğu kadehi paylaştı.

Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları Yılmaz'ı Ramazan ayının manevi atmosferine saygısızlık yaptığı şeklinde eleştirdi.

Bazı kullanıcılar da gazeteci Cüneyt Özdemir'in yıllar önce çektiği videoyu hatırlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özdemir, akıllara gelen videosunda "Sürekli rakı gösteren adamlar var. Sen geri zekâlısın. Bunu gösterdiğin zaman laik olmuyorsun... Bunlar şekilci. Şu kodlara bak" diyerek alkolle paylaşım yapanları eleştirmişti.

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