‘Sen ancak şeker patlatıyorsun’ İmamoğlu taklidi kırdı geçirdi
Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı Ekrem İmamoğlu taklidi izleyenleri kırdı geçirdi.
Sosyal medya kullanıcısının paylaştığı bir video kısa sürede viral oldu. İmamoğlu’nun PKK’lılar dahil akrabalarını doldurduğu İBB’yi eleştirel bir dille anlatan kullanıcı izleyenlere komik anlar yaşattı.
Ekrem İmamoğlu’nu akraba cennetine çevirdiği İBB’nin içler acısı hali hem güldürdü hem düşündürdü. İşte o video…
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