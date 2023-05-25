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Siyaset 'Sen ahlaksızsın, sen rezilsin' İmamoğlu ilk önce hakaret etti, sonra gözaltına aldırdı!
Siyaset

'Sen ahlaksızsın, sen rezilsin' İmamoğlu ilk önce hakaret etti, sonra gözaltına aldırdı!

Yeniakit Publisher
2023-05-25 16:57:00 - 2023-05-25 16:59:54

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde Bayrampaşa'daki pazar ziyaretinde tansiyon yükseldi. Pazar esnafıyla sert bir tartışmaya tutuşan İmamoğlu'nun "Sen ahlaksızsın" demesi dikkat çekti. İmamoğlu'nun şikayeti sonrası esnaf apar topar gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde Bayrampaşa'daki pazar ziyaretinde tansiyon yükseldi. Pazar esnafıyla sert bir tartışmaya tutuşan İmamoğlu'nun "Sen ahlaksızsın" demesi dikkat çekti. İmamoğlu'nun şikayeti sonrası esnaf apar topar gözaltına alındı.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 3 gün kalırken, siyasilerin vatandaşlarla buluşması da devam ediyor. Bu doğrultuda seçim çalışmalarını İstanbul sınırları içinde gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da perşembe pazarı ziyaretinde bulundu.

"SEN AHLAKSIZSIN"

İmamoğlu'nun ziyareti sırasında bir esnaf, "PKK'lılar gelmesin, PKK'yla olanları istemiyorum" diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi. Esnafla sert bir tartışmaya tutuşan İmamoğlu'nun "Sen ahlaksızsın" demesi dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Esnaf, daha sonra İmamoğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı. İfadesin ardından esnaf serbest bırakıldı.
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