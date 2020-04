Semt pazarında Ramazan öncesi hareketlilik

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Hamidiye Mahallesi’nde açılan semt pazarında vatandaşlar alışverişlerini yapmaya şimdiden başladı. Pazarcı esnafı Korona Virüse (Covid-19) karşı tüm tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını belirterek, vatandaşların marketlere nazaran daha uygun fiyatların olduğu semt pazarlarını tercih etmeleri gerektiği söyledi.

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Düzce’de vatandaşlar Ramazan öncesi alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarını tamamladı. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle şimdiden alışverişini tamamlamak isteyenler pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Hamidiye Mahallesi’nde bulunan semt pazarında Covid-19 salgınına karşın tüm tedbirlerin alındığı görülürken, fiyatların da müşterileri memnun ettiği görüldü. Pazarcı esnafı ayrıca, Covid-19 tedbirleri kapsamında Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar ile pazar yerlerinin kapatılmasının, marketlerde ve açık olan pazar yerlerinde daha çok kalabalığa neden olduğunu belirterek, Ramazan Ayı öncesi diğer pazar yerlerinin açılması gerektiğini vurguladı.

"Zabıtadan pazarda denetim"

Pazarların kalabalık olmasından dolayı Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri denetim yaptı. Denetimde özellikle sosyal mesafeye dikkat çekilerek maske kullanılması gerekliliği hatırlatıldı. Maskesiz alışveriş yapan vatandaşlara ise satış yapılmaması gerektiği vurgulandı. Pazarcı esnafı ise vatandaşların marketler yerine fiyatların daha uygun olduğu pazar yerlerini tercih etmesi gerektiğini belirtti. Esnaf Ahmet Yıldırım, pazar yerlerinin sayısının çoğaltılması gerekliliğine dikkat çekerek, vatandaşların marketler yerine daha uygun fiyatların olduğu halk pazarlarını tercih etmesini gerektiğini vurguladı. Esnaf Yıldırım şunları söyledi: “Marketlerde fiyatlar yüksek insanları pazar yerlerine yönlendirelim. Ramazan Ayı dolayısıyla pazar yerlerinde fiyatlar oldukça uygun. Marketçilerin hepsi bu dönemde zengin oldu bu nedenle insanları tek bir yere yönlendirmeyelim. Gariban pazarcı halen durduğu yerde duruyor maalesef. Yoğunluk var şu an da tabii ki. Haftada bir kez kuruluyor pazar yeri. Diğer illerde tüm pazar yerleri açık. Sadece Düzce’de böyle bir algı var. Bu yüzden pazarların sayısının çoğaltılmasını ve diğer pazar yerlerinin de açılmasını istiyoruz. Biz elimizden geldiği kadar önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. İnsanları bir arada tutmayıp sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Maskemiz, eldivenlerimiz her şeyimiz tam.”

Esnaf Batuhan Yangaz, pazar yerlerinde fiyatların ve ürün kalitesinin marketlere kıyasla daha uygun olduğunu belirterek şöyle konuştu:“Pazarda her zaman olduğu gibi fiyatlar gayet makul. Virüs nedeniyle pazar yerlerinin sayısı düşürüldü ve marketlerde bunu fırsat haline getirdi. Pazar yerleri her zaman marketlere göre daha uygundur. Halkımız gönül rahatlığıyla gelip alışverişinin yapsın. Biz zaten elimizden geldiği kadarıyla virüse karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Eldivenimiz, maskemiz, dezenfektanlarımız var, tezgah aralarındaki mesafeler gayet standartlara uygun. Pazarlar sebze meyve borsasının temel taşı. Sayın valimiz Aziziye pazarını geçici olarak kapattı. Marketler de ki fiyatlarda belli. Bu yüzden en kısa zamanda en azından bir gün Ramazan Ayı öncesi açmasını istiyoruz. Bu hem esnaf açısından hem de halk açısından iyi olacaktır.”

Pazar yerindeki fiyatların uygun olduğunu belirten müşteri, “Markete gittim domates 9 lira biber 11 lira, patlıcan 6 lira, patates soğan da 6 lira. Bugün pazara geldim bakın domates 4 lira, biber 5 lira, patlıcan 2 lira. Geçen gün marketten 150 liraya alışveriş yaptım eve gittiğimde baktım ortada hiçbir şey yok. Şimdi ise 150 liraya komple pazar alışverişimi yapacağım” ifadelerinde bulundu. Alışverişini tamamlayan Ahmet Süner, “Pazarımızı yaptık çok şükür. Fiyatlar güzel, pahalı değil. Pazara her hafta geliyorum. Fakirin pazarı yine pazar, marketlerden iyi yani” dedi. Ramazan ayı öncesi vatandaşların gıda alışverişlerini daha rahat yapabilmesi adına pazar yerlerinin açılması gerektiğini ifade eden pazarcı esnafı, yetkililere seslendiği konuşmasında şunları söyledi: “Durum vahim. Sayın belediye başkanımız ve valimiz pazar yerlerini kapattı. İnsanlar marketlerde birbirlerini eziyor. Burada bir tane pazar yeri kaldı. Biz burada sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Taze ve temiz ürün getirip insanların sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet verip küçük esnaf olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Bugün buraya Kaynaşlı, Cumayeri ve diğer ilçelerden insanlar geliyor. Bu pazar yerleri kapatılmasa bugün bu kadar bile insan kalabalığı olmazdı. İnsanlar Ramazan Ayı öncesi alışverişlerini yapıyor. İnsanları durduramazsınız. İnsanlar Korona Virüsü bilse bile evine gıda almak zorunda. Her marketin başına bir zabıta dikemezsin ama her pazarın girişine çıkışına polis ve zabıta dikebilirsin. Valimizin ve belediye başkanımızın bunu dikkate almasını istiyoruz.”