Semt pazarında korona virüse rağmen alışveriş yoğunluğu

Yeni tip korona virüse karşı yapılan tüm uyarılara rağmen bugün semt pazarlarında oluşan yoğunluk dikkat çekti. Pazarda sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Türkiye yeni tip korona virüs ile dört bir koldan savaşırken, semt pazarlarındaki yoğunluk dikkat çekti. Normalleşme sürecinde vatandaşların pazara akın ettiği görüldü. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların pazarlara akın ettiği görüldü. İstanbul’da ki semt pazarında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.