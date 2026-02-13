Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason'da sahaya indi: Hasankeyf'te yeni dönem...

Ardından ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Bakan Ersoy, çarşıda tek tek iş yerlerini gezdi. Ersoy, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak talep ve önerileri dinledi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Ersoy, ilçedeki ekonomik ve sosyal hayata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esnafın görüşlerinin yerel kalkınma açısından önem taşıdığını belirten Ersoy, kamu yatırımlarının sahadaki yansımalarını doğrudan görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Program kapsamında bir kahvehaneye de uğrayan Ersoy, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, günlük yaşamdan ilçe ihtiyaçlarına kadar farklı başlıklarda görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Ersoy’un Sason’daki temasları, ilçede yürütülen çalışmaların yerinde değerlendirilmesi ve vatandaşlarla doğrudan iletişimin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.