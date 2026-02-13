  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akıl sağlığı yerinde değil demişlerdi... Mahkeme kararını verdi... Son 30 yılın en büyük keşfi! Herkes şokta: 55 milyon tonluk petrol bulundu Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason'da sahaya indi: Hasankeyf'te yeni dönem... Damar tıkanıklığını durduruyor... Kolesterolü tarihe gömecek şifa kaynağı bu! Sizi güne hazırlayan en iyi yöntem: Sabahları 2 bardak su içerseniz ne olur? Dünya gündemine oturmuştu: Hakan Fidan'ın o soru karşısındaki sessizliğinin ne anlama geldiğini açıkladı Beklenmedik gelişme Almanya'dan gelecek! Şok eden hamle olacak mı? Sessiz sedasız bitirecekler... Beklenmedik gelişme! Köylüler bir türlü anlaşmaya yanaşmadı, petrol için arazilere el konulacak Koç Holding altın değerindeki araziyi sessiz sedasız kapattı! Arazinin altı kaynıyor
Kültür Sanat
9
Yeniakit Publisher
Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason'da sahaya indi: Hasankeyf'te yeni dönem...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason'da sahaya indi: Hasankeyf'te yeni dönem...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hasankeyf’te devam eden kazı, onarım ve Arkeopark projelerini sahada inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

#1
Foto - Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason'da sahaya indi: Hasankeyf'te yeni dönem...

Yeniden ziyarete açılan ören yeri ve gerçekleştirilen projelerle birlikte Hasankeyf’te kültür turizmine yönelik yeni bir aşamaya geçildi.

#2
Foto - Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason'da sahaya indi: Hasankeyf'te yeni dönem...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, medeniyetlerin izlerini taşıyan Hasankeyf’te yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

#3
Foto - Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason'da sahaya indi: Hasankeyf'te yeni dönem...

Binlerce yıllık tarihî dokusuyla öne çıkan bölgeyi Batman programı kapsamında ziyaret eden Ersoy’a Batman Valisi Ekrem Canalp de eşlik etti.

#4
Foto - Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason'da sahaya indi: Hasankeyf'te yeni dönem...

Ersoy’a, ören yerine geçmeden önce Hasankeyf hakkında Vali Canalp tarafından kapsamlı bir brifing verildi. Ziyaret kapsamında Bakan Ersoy, Hasankeyf’e tekne ile geçerek alanı farklı bir perspektiften gözlemledi.

#5
Foto - Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason'da sahaya indi: Hasankeyf'te yeni dönem...

Devam eden projeler hakkında yetkililerden bilgi alan Ersoy, Arkeopark ve Kültür Park–Müze Alanı projeleri ile kazı çalışmalarını sahada gözlemledi. Ören yerinde hazırlanan foto bloklar üzerinden yürütülen çalışmaların aşamaları ve planlanan uygulamalar hakkında detaylı sunum gerçekleştirildi.

#6
Foto - Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason'da sahaya indi: Hasankeyf'te yeni dönem...

Hasankeyf Ören Yeri, yapım işlerinin tamamlanmasının ardından Arkeopark alanı hariç yeniden ziyarete açıldı. Arkeopark ve Şaab Vadisi’ndeki yapım işlerinin devrine ilişkin protokol de imzalandı. Alanın yönetim ve uygulama süreçleri Bakanlık koordinasyonunda sürüyor.

#7
Foto - Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason'da sahaya indi: Hasankeyf'te yeni dönem...

Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı ve basit onarım çalışmaları devam ederken baraj suyundan etkilenen kültür varlıkları ise Hasankeyf’te oluşturulan Arkeopark alanında sergilenecek. Ziyaret boyunca hem mevcut uygulamalar hem de önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirilirken, Hasankeyf’in kültür turizmi açısından daha güçlü bir cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışmaların süreceği vurgulandı. Bakan Ersoy Sason’da Vatandaşın Nabzını Tuttu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman temasları kapsamında Sason Belediye Başkanlığını da ziyaret etti. Ersoy, ziyaret sırasında Sason Belediye Başkanı İrfan Demir’den ilçeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

#8
Foto - Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason'da sahaya indi: Hasankeyf'te yeni dönem...

Ardından ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Bakan Ersoy, çarşıda tek tek iş yerlerini gezdi. Ersoy, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak talep ve önerileri dinledi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Ersoy, ilçedeki ekonomik ve sosyal hayata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esnafın görüşlerinin yerel kalkınma açısından önem taşıdığını belirten Ersoy, kamu yatırımlarının sahadaki yansımalarını doğrudan görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Program kapsamında bir kahvehaneye de uğrayan Ersoy, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, günlük yaşamdan ilçe ihtiyaçlarına kadar farklı başlıklarda görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Ersoy’un Sason’daki temasları, ilçede yürütülen çalışmaların yerinde değerlendirilmesi ve vatandaşlarla doğrudan iletişimin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!
Spor

Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!

"İlginç futbol hikayeleri" serimizin bugünkü konuğu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Faruk Yiğit. Futboldan kazandığı paraları tüketen Faruk'un i..
CHP’li isim kadınların içinde "O.Ç." diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını
Gündem

CHP’li isim kadınların içinde “O.Ç.” diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını

CHP’li Meclis Üyesi Erkan Uygun’un, belediye meclis toplantısında AK Partili üyelere yönelik ağır ve hakaret içeren sözleri büyük tepki topl..
Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı
Gündem

Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı

CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki fotoğrafının kaldırılmasına karar verildi. CHP’li Erol ..
Sadece devlet başkanları davet ediliyordu: Abdi'ye skandal davet
Dünya

Sadece devlet başkanları davet ediliyordu: Abdi'ye skandal davet

Almanya’da düzenlenen ve sadece devlet başkanları, diplomatlar ve güvenlik uzmanlarının davet edildiği 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir..
ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz
Dünya

ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz

ABD’deki cezaevlerine girdikten sonra İslam’ı seçerek Müslüman olan mahkumların sayısı hızla artarken, mahkumlar vakit namazlarını de cemaat..
LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!
Aktüel

LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!

Kanada'nın devlet kanallarında pazarladığı LGBT dayatması sapkınlığı, okul basıp çocuk avlayan bir satanist canavar yetiştirdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23