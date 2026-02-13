  • İSTANBUL
Akıl sağlığı yerinde değil demişlerdi... Mahkeme kararını verdi...
Giriş Tarihi:

Akıl sağlığı yerinde değil demişlerdi... Mahkeme kararını verdi...

24 Ocak 2022'de hayatını kaybeden Fatma Girik'in davasında karar çıktı.

Foto - Akıl sağlığı yerinde değil demişlerdi... Mahkeme kararını verdi...

Sinema oyuncusu Fatma Girik'in vasiyetnamesine ilişkin açılan davada mahkeme, vasiyetnamenin hukuken geçerli olduğuna karar verdi.

Foto - Akıl sağlığı yerinde değil demişlerdi... Mahkeme kararını verdi...

Girik'in kardeşi Günay Girik tarafından, vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte Fatma Girik'in fiil ehliyetinin bulunmadığı ve vasiyetnamenin baskı altında hazırlandığı iddiasıyla Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde "vasiyetnamenin iptali" davası açıldı. Yargılama sürecinde taraf tanıkları dinlendi, Girik'in sağlık kayıtları incelendi ve dosya İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Fatma Girik'in vasiyetname tarihi olan 26 Ekim 2018'de fiil ehliyetine sahip olduğunun oy birliğiyle mütalaa edildiği bildirildi.

Foto - Akıl sağlığı yerinde değil demişlerdi... Mahkeme kararını verdi...

Dava, Bodrum 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11 Şubat tarihli kararıyla sonuçlandı. Mahkeme, davanın reddine hükmederek vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verdi. Öte yandan, Günay Girik'in, Fatma Girik'in vefatına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı "taksirle ölüme sebebiyet verme" suç duyurusu kapsamında yürütülen soruşturmada da 18 Şubat'ta kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği öğrenildi.

Foto - Akıl sağlığı yerinde değil demişlerdi... Mahkeme kararını verdi...

Fatma Ahu Turanlı ve Müyesser Girik'in avukatları Sabit Emekdar ile Eylem Pektaş tarafından yapılan açıklamada, mahkeme kararının Girik'in özgür iradesinin hukuki teyidi niteliğinde olduğu, kararın kamuoyunda oluşan tartışmalara son verdiği ifade edildi. Açıklamada, sürecin bir miras kavgası değil, "iradeye saygı meselesi" olduğu vurgulandı.

Foto - Akıl sağlığı yerinde değil demişlerdi... Mahkeme kararını verdi...

24 Ocak 2022'de hayatını kaybeden Fatma Girik'in, Bodrum 2. Noterliği'nde 26 Ekim 2018'de düzenlenen vasiyetnamesi, Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesince açılmış ve okunmuştu.

Foto - Akıl sağlığı yerinde değil demişlerdi... Mahkeme kararını verdi...

Vasiyetnamede, Girik'in adına kayıtlı tüm gayrimenkulleri yeğeni Fatma Ahu Turanlı ile kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisseler halinde bıraktığı, ayrıca bazı yakınlarına ve ev çalışanlarına da belirli miktarlarda para vasiyet ettiği belirtilmişti.

