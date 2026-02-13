Milli Eğitim Bakanı sadece bazılarını paylaştı 24 yılda eğitimde nereden nereye

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Salim Düzgit İlkokulu ve Ortaokulu’nun açılışına katıldı. 6 Şubat 2023’de meydana gelen depremlerin ardından yıkılıp tekrar yapılan okulda 10 sınıf bulunuyor. Açılış programında, İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Düzgit Ailesi üyeleri ve çok sayıda davetlide hazır bulundu.

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitim-öğretim süreçlerine çok yoğun bir biçimde katkı verdik, çok güzel şeyler yapıldı. Türkiye’nin tamamında sınıf kapasitesi, öğrenci sayısı, sınıf başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi uluslararası eğitim niteliğini gösteren göstergeler açısından çok önemli gelişmelerin altına imza attık.

Türkiye ile ilgili rakamlar değişik ortamlarda sürekli dile getiriyoruz. Ama daha rahat anlaşılabilmesi açısından Beykoz ile ilgili rakamları söyleyeyim size. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Beykoz’da 39.744 öğrencimiz eğitim görüyormuş. Bugün, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında bu rakamı özellikle veriyorum; eğitim-öğretim alan öğrenci sayımız 41.284. Yaklaşık olarak 2.000 civarında öğrenci sayımızda artış var" dedi.

Beykoz’da öğretmen sayısının 2 kat arttığını söyleyene Bakan Tekin, "2002-2003 eğitim-öğretim yılında Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarımızda ders veren öğretmen sayımız 1.417. Şu an 2.830. Yani öğrenci sayısında yaklaşık 2.000 artış varken, öğretmen sayımız iki kat artmış. Bu uluslararası göstergeler açısından çok önemli bir rakam. Peki fiziki anlamda eğitim-öğretim ortamları açısından baktığımızda durum ne? 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Beykoz’da 655 tane sınıfımız varmış. 72 okulda 655 sınıf. Şimdi, şimdi 189 okul var ve 1.753. Yani sınıf sayımız üç kat artmış durumda.

Bu süreçte emeği geçen, genel bütçeden aktarılan paylar itibariyle, hayırseverlerimizin katkıları itibariyle, yerel yönetimlerin katkıları itibariyle emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

SINIF KAPASİTESİ YÜZDE 15 ARTTI

"AK Parti iktidarlarının başlangıcından itibaren ülkemizdeki kamu binalarını, özellikle de eğitim-öğretim binalarını deprem ve afetlere karşı dayanıklılığını artıracak tedbirleri önceledik" diyen Bakan Tekin, "Bütün okullarımızı bu kapsamda İstanbul Valiliğimizin koordinesinde güçlendirme ihtiyacı olanları güçlendirdik, yıkılıp yeniden yapılması gerekenleri yıkıp yeniden yaptık. Bu okul da 6 Şubat depremleri vesilesiyle yıkılıp yeniden yapılması gereken okullarımızdan bir tanesi olarak tespit edilmiş, hayırseverlerimiz de katkı verdi. Ben bu vesileyle şunun altını çizmek istiyorum: Bakın biraz önce söylediğim rakamlar 22-23 yılda yapılan okul sayıları gibiydi. Fakat 6 Şubat depremlerinin yaşandığı 11 ilimizde yaklaşık 2,5-3 yıllık bir periyot içerisinde, 2,5-3 yıllık bir süreç içerisinde sınıf kapasitemizi yüzde 15 artırdık.

Şunu anlatmak istiyorum: 6 Şubat depremlerinde bu 11 ilimizde 9.700 civarında sınıfımız yıkıldı, kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 10.000 diyelim. Bu yıl Eylül ayında bölgede 15.000 ilave sınıf eğitim-öğretime açılmış durumda. Önümüzdeki Eylül ayında bu sayı 25.000’e çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

İBB 6 YILDA ANCAK BİTİREBİLDİ

Siyasal muhalefeti anlamakta zorlandığını söyleyen Tekin, "Bazen yapılanları en azından arada bir takdir etseler çok mutlu olacağız. Mesela dün Cumhurbaşkanımız da söyledi; 1939 depremlerinden sonra 1940 yılı başlarında Türk basınında atılan manşetlere bakarsanız, dalga geçer gibi manşetler atıyorlardı. Evi yıkılan ailelere sekizer tane çivi dağıtılıyordu sadece. Hadi diyelim ki o İkinci Dünya Savaşı şartları, orayı geçtik. Ben şimdi bir daha çok somut bir rakam vereceğim. Ocak ayında, 2020 yılı 24 Ocak tarihinde Elazığ’da bir deprem oldu. Elazığ depreminden sonra kendilerine teşekkür ediyoruz; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bize birer okul yapmak üzere taahhütte bulundu.

Üzerinden kaç yıl geçmiş? 6 yıl geçmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağım taahhüdünde bulunduğu okul 24 sınıflı Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. A ve C bloklarını Aralık ayında teslim ettiler, 2025 Aralık ayında. B bloğunu da bu yıl Ocak ayında teslim ettiler. 24 sınıflı bir okulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 yılda ancak bitirebildi" diye konuştu.

MUHALEFETİN AÇIKLAMALARI BİZİ ÜZÜYOR

Bakan Tekin, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Anadolu Lisesi’nin yapımını üstlendi. 32 sınıflı bir okul. Üzerinden kaç yıl geçmiş? 6 yıl geçmiş. Okul nerede? Yok. Ocak ayında ihalesine çıkabildiler daha. Şimdi tablo böyleyken; 2,5 yılda biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak 15.000 sınıf yapmışken, 24 sınıflı bir meslek lisesini 6 yılda bitiren, 32 sınıflı bir okulu 6 yılda ihalesine çıkabilen bir siyasi partinin genel başkanının ve siyasi muhalefetin açıklamaları gerçekten bizi üzüyor. Ben bu anlamda iktidarıyla muhalefetiyle herkesin kamusal işlerin daha hızlı yürümesi açısından, kamusal hizmetlerin daha verimli yürümesi açısından biraz daha duyarlı olmaya, yapılanları takdir etmeye, yapılmayanlar konusundaki eleştirilerin dikkate alınabilmesi için bu konuda biraz daha özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum. Bunu yaptığımız zaman Türkiye’de demokrasi, Türkiye’de siyasal muhalefet, Türkiye’de hukuk devleti, anayasal devlet güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 2026 yılı içerisinde yapılacak olan eğitim projelerine değinen İstanbul Valisi Davut Gül ise şunları söyledi: "Özellikle okul öncesi eğitimin daha çok gündemimize gelmesi, çalışan annelerin ihtiyaçlarıyla birlikte de. Biz de hayırseverlerimizle 2026 yılı içerisinde yüz tane kreş, yüz tane anaokulu, yüz tane de 4 altı yaş Kur’an kursu yapacağız. İnşallah İstanbul’umuz diğer illere göre okul öncesi eğitimdeki kreş eğitimindeki eksikliklerini tamamlayıp çocuklarımızın mahalle ölçeğinde bir ortam kazanmış olacak."