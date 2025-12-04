Maliyeti yüksek tehlikesi büyük: Bu takıları takan yoğun bakımlık olabilir

BÜYÜME VE GELİŞME GERİLİKLERİNE NEDEN OLABİLİR: Prof. Dr. Kutlubay, "Bu takım sahte altınların içerisinde ya da sahte aksesuarların içerisinde kurşun gibi kadmiyum gibi işte civa gibi birtakım olmaması gereken metallerin girmesinden dolayı birtakım koroner bozukluklara ya da büyüme geriliklerine, çocuklarda bir takım endokrin problemleri bile karşımıza çıkabilmektedir. Bu tarz metallerin aslında deri altına geçip kana geçip kanda sistemik etkiler göstermesi aslında çok düşük bir oran ama eğer ki sürekli yıllarca maruz kalıyorsa, bu tarz metallerden dolayı da ileride daha ciddi sağlık problemleri çıkma ihtimali teorik olarak var" dedi. İmitasyon altının çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğine neden olabileceğini belirten Kutlubay, "Eğer ki bu aksesuarlar içerisindeki metaller yüksek oranda kana karışırsa büyüme, gelişme gerilikleri, birtakım hormonal problemler, erken ergenliğe girme gibi, çocuklarda birtakım bu tarz reaksiyonlara neden olabilir; ama bunun için de uzun süre on yıllar boyunca bu tarz bir metal ya da aksesuara maruz kalmak gerekmektedir. Kişinin bağışıklık sistemi, deri yapısı ve derideki bağışıklık sisteminin yapısına göre on yıl, yirmi yıl süre olabilir, değişebilir. Bu tarz aksesuarlara ya da bu tarz sahte ürünlere maruz kalmak ileride deride problem çıkarabiliyor. Sahte takılardan sahte ürünlerden uzak durun. Bir malın belli bir ederi vardır. Eğer bu ederi daha düşük fiyatta buluyorsanız ya da ruhsatlı yerden almıyorsanız ya da uygun olan bir ürünü çok ucuz bir yerden buluyorsanız ondan uzak durun" şeklinde konuştu.