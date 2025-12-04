DHA Giriş Tarihi: Maliyeti yüksek tehlikesi büyük: Bu takıları takan yoğun bakımlık olabilir
Altındaki yükseliş trendi, birçok kişiyi daha uygun fiyatlı imitasyon takılara yönlendirdi. Özellikle İstanbul Eminönü'nde yoğunlaşan bu alışveriş akımında, çeyrekten bileziğe kadar her modelin sahtesi bulunabiliyor. Ancak uzmanlar, imitasyon ürünlerin estetik avantajına rağmen uzun süreli kullanımda cilt tahrişi, metal alerjisi ve sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, "Tüm vücutta yaygın hatta acil ve yoğun bakıma girmeyi gerektiren nefeste daralma, solunumun durması, tansiyonun düşmesi gibi şiddetli reaksiyonlar da meydana gelebiliyor. Bu tarz metallerden dolayı aslında deride bir renklenme, koyuluk, özellikle boyun gibi koltuk altı gibi bölgelerde renklenme ya da renk düzensizliği karşımıza çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.