Süper Lig’de biri gidiyor biri geliyor! Teknik direktör mezarlığı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir sezon başında değişiklik yaşadı Gaziantep'in ardından İstanbul temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir, teknik direktör değişikliği yaşadı. Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Kartal’da özellikle Avrupa defterinin erken kapanması bu değişiklikte etkili oldu. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e kaybeden siyah-beyazlılar, sonrasında da UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda İsviçre’nin Lausanne takımına elendi. Söz konusu sonuçların ardından Solskjaer ile 28 Ağustos tarihinde yollar ayrıldı. Beşiktaş bu ayrılık sonrası teknik direktörlük koltuğunu Sergen Yalçın’a teslim etti. Fenerbahçe ise sezona Jose Mourinho ile giriş yaptı. Geçtiğimiz sezon ortaya konan oyun sebebiyle eleştirilen Portekizli teknik adam, yeni dönemde de lige 1 galibiyet, 1 beraberlikle başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord’u saf dışı bırakan Kanarya, play-off’ta Portekiz ekibi Benfica’ya elendi. Böylece Fenerbahçe’deki Jose Mourinho dönemi de 29 Ağustos tarihinde son buldu. Mourinho’nun ardından Domenico Tedesco sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü oldu. RAMS Başakşehir de UEFA Konferans Ligi’nin play-off etabında Romanya ekibi Craiova’ya elenip, ardından ligde de 2 beraberlik yaşayınca Çağdaş Atan ile yol ayrımına gidildi. Başakşehir, Bundesliga’da Borussia Dortmund’u da çalıştıran Nuri Şahin’e takımı emanet etti.