Şemsiyeleri hazırlayın! Yağışlar geliyor

Yeni haftayla birlikte yurdun büyük bir bölümü yağışlarla serinleyecek, sıcaklıklar mevsim normallerine inecek.

Özellikle Akdeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile İç Anadolu'da sağanak yağışlar etkili olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yağış beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Yeni haftada pazartesi günü için yağışlı bölgelerimiz var. Akdeniz Bölgesi'nin geneli, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Malatya, Gaziantep, Kilis, Afyonkarahisar çevreleri ile Kocaeli, Sakarya çevrelerinde sağanak görülecek."

TRT Haber'in aktardığına göre yağışla birlikte sıcaklıkların da düşeceğini belirten Özdemirci şunları aktardı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentimiz var. Çarşamba günü ise yine Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde sağanak beklentimiz var. Salı günü yağışla birlikte doğu bölgelerimizde sıcaklar düşüyor ama çarşamba günü tekrar sıcaklıklarda artış beklentimiz var."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftadaki hava durumu tahminlerine ilişkin yapılan yapılan paylaşımda ise "Hava sıcaklıklarının pazartesi günü iç kesimlerde, salı günü doğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor" denildi.