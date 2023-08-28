  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şemsiyeleri hazırlayın! Yağışlar geliyor
Gündem

Şemsiyeleri hazırlayın! Yağışlar geliyor

Yeniakit Publisher
2023-08-28 08:38:00 -
Şemsiyeleri hazırlayın! Yağışlar geliyor

Yeni haftada yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerine inerken pek çok ilde yağışlar bekleniyor.

Yeni haftayla birlikte yurdun büyük bir bölümü yağışlarla serinleyecek, sıcaklıklar mevsim normallerine inecek.

Özellikle Akdeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile İç Anadolu'da sağanak yağışlar etkili olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yağış beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Yeni haftada pazartesi günü için yağışlı bölgelerimiz var. Akdeniz Bölgesi'nin geneli, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Malatya, Gaziantep, Kilis, Afyonkarahisar çevreleri ile Kocaeli, Sakarya çevrelerinde sağanak görülecek."

TRT Haber'in aktardığına göre yağışla birlikte sıcaklıkların da düşeceğini belirten Özdemirci şunları aktardı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentimiz var. Çarşamba günü ise yine Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde sağanak beklentimiz var. Salı günü yağışla birlikte doğu bölgelerimizde sıcaklar düşüyor ama çarşamba günü tekrar sıcaklıklarda artış beklentimiz var."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftadaki hava durumu tahminlerine ilişkin yapılan yapılan paylaşımda ise "Hava sıcaklıklarının pazartesi günü iç kesimlerde, salı günü doğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor" denildi.

Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Gündem

Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Gündem

Yurtta hava durumu

Sıcak hava geri geliyor! Türkiye'ye tarih verdiler 'Sıcak günler tekrar gelecek' diyerek duyurdular! Kötü haber
Sıcak hava geri geliyor! Türkiye'ye tarih verdiler 'Sıcak günler tekrar gelecek' diyerek duyurdular! Kötü haber

Yaşam

Sıcak hava geri geliyor! Türkiye'ye tarih verdiler 'Sıcak günler tekrar gelecek' diyerek duyurdular! Kötü haber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim insanları çalışma sonucunu değerlendirdi! Şok açıklama: Çin'de milyonlarca insanı Kovid-19 öldürmüş olabilir
Sağlık

Bilim insanları çalışma sonucunu değerlendirdi! Şok açıklama: Çin'de milyonlarca insanı Kovid-19 öldürmüş olabilir

Bilim insanları yapılan çalışmasının neticesini duyurdu: Çin'de Aralık 2022'de Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ortaya çıkan ..
Türkiye'ye kuru yemiş ihracatı: 1 Milyar doları aşan servet kazandırdı! ABD talebi öne çıkıyor! İşte rakam açıklandı
Ekonomi

Türkiye'ye kuru yemiş ihracatı: 1 Milyar doları aşan servet kazandırdı! ABD talebi öne çıkıyor! İşte rakam açıklandı

Türkiye'nin üretim ve ihracatta dünya lideri olurken Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru incirde..
Çin Devlet Başkanı'ndan skandal çağrı!
Dünya

Çin Devlet Başkanı'ndan skandal çağrı! "İslam çinlileştirilmeli"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne yaptığı ziyarette bölgenin yerel yöneticilerine "İslam'ın Çinlileştirilmesini d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23