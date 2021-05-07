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Gündem Semra Kuytul 'kırpılmış' videolar dedi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldılar!
Gündem

Semra Kuytul 'kırpılmış' videolar dedi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldılar!

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gerçek yüzünü Kanal 24 canlı yayınında deşifre eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuytul'un çevresindeki provokatörler tarafından hedef alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 19:15:00 - 2021-05-07 19:19:33

 Yeniakit.com.tr 

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) sünnetlerinden 'itikaf' ibadetini provokasyon malzemesi olarak kullanacak kadar gözü dönen Alparslan Kuytul başkanlığındaki Furkan Vakfı üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu haddi aşan ifadelerle hedef gösterdi.

'Sabah akşam bu adamla uğraşıyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Kanal 24 canlı yayınında Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gerçek yüzünü deşifre etti. "Biz sabah akşam bu adamla uğraşıyoruz." diyen Bakan Soylu, Alparslan Kuytul'un geçmiş dönemlerde 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik sözleri başta olmak üzere kullandığı skandal ifadeleri hatırlattı.

'Türkiye'yi terörize etmeye çalışan bir anlayış gerçekleştirmek istiyor'

Gaziantep ve Adana'da yaşanan provokasyonun detaylarını paylaşan Bakan Soylu, "Biz o akşam sadece 2 cami değil, 40'ın üzerinde camide 500'ün üzerinde kişi aynı anda itikaf gerçekleştirmek istediler. Arkadaşımız gece gerekli hassasiyeti göstererek oradan uzaklaştırdılar. 'Ben sizin devletinizi tanımıyorum, teravihi kılacağım' diyor. Hep beraber kılalım, evde kılalım. Ama oradan Türkiye'yi terörize etmeye çalışan bir anlayış gerçekleştirmek istiyor. Buna müsaade etmeyiz." dedi.

'Kırpma' yalanına başvurdular

Bakan Soylu'nun açıklamalarından sonra ise sahneye, Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul çıktı. Sabah saatelerinde canlı yayın yapan Semra Kuytul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef gösterdi. Alparslan Kuytul'un sözlerinin kırpılarak yayımlandığı yalanına sarıldı. Furkan Vakfı üyeleri takip ettikleri Youtube canlı yayınında Bakan Soylu'ya ağza alınmayacak sözlerle hakaret etti. Soylu'ya yönelik hakaretler yayından sonra temizlendi. Furkan Vakfı üyeleri ise gün boyunca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu twitterda hedef göstermeye devam etti.

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