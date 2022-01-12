‘Vekil’ kılıklı terör sevici Semra’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan çıkan fotoğraflar gündemi bir anda değiştirdi.

SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt'un yayımladığı o fotoğraflarda Bora'nın, HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte birçok poz verdiği tespit edildi.

HDP’li vekile tezkere

Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert sözler

Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristlerden oluşan parlamento, demokratik bir parlamento olamaz." ifadelerini kullandı.

Semra Güzel’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer yandan, Semra Güzel'in fotoğraflara ilişkin savunmasına bugün SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt'tan yanıt geldi. Bugünkü köşe yazısında, HDP'li Güzel'in Kuzey Irak ziyaretinden yeni fotoğraflar yayımlayan Ceyhun Bozkurt, HDP'li vekilin, PKK kampında adeta eğitime alındığını gözler önüne seren kareleri kamuoyu ile paylaştı.

Yeni fotoğraflarda, doktor olan Güzel'in, PKK eczanesinde görüntülendiği fotoğraflar kadar, PKK'lı teröristlerin spor aktivitelerinde boy göstermesi de dikkat çekiyor.

HDP'li vekilin savunduğunun aksine, PKK kampına birden fazla kez gittiğini de açıklayan Ceyhun Bozkurt, "Semra Güzel, bir kez değil 2014 ve 2015 yılında birer kez olmak üzere en az iki kez Volkan Bora ile görüşmek üzere Kuzey Irak'a geçmiş. Güzel, teröristin annesini de yanında götürmüş! " ifadelerini kullanıyor.

İşte Ceyhun Bozkurt'un ses getirecek o köşe yazsı:

- VARAN 2: Semra Güzel yalnız değil

Haberimiz/yazım tahmin ettiğimiz üzere çok ses getirdi. Türkiye cumartesi akşamından bu yana Kurtuluş Savaşımız ve 15 Temmuz saldırısında iki defa Gazilik makamına yükselmiş Meclis çatısı altındaki HDP’li Semra Güzel’i konuşuyor.

Bize saldıranlar da var ama onların çok kıymeti harbiyeleri yok.

Haberimizin özü Semra Güzel ile etkisiz hale getirilen terörist arasındaki gönül bağı değil, HDP’nin PKK terör örgütüyle ilişkiler ağı çerçevesinde bir kişiyi milletvekili yapmasıydı.

Meseleyi deştikçe çok sayıda bilgiye de ulaştım. Öncelikle haberimizle gündeme gelen operasyona ve bu fotoların bulunma sürecini anlatayım sizlere. Çünkü o kadar çok bilgi kirliliği de yaşandı ki, meselenin özünü bilin istedim.

Semra Güzel ve Volkan Bora, Harran Üniversitesi’nde Tıp ve İletişim Fakültelerinde okuyan iki öğrenci. O dönemlerde öğrenci örgütlenmelerinde olması muhtemel tanışıklıkları gönül bağıyla sevgililiğe dönüşüyor. Okul bitince Semra Güzel doktor olurken, Volkan Bora ise terör örgütü PKK’nın yayın organlarından Dicle Haber Ajansı’nda muhabirlik yapmaya başladı. Volkan Bora, çok sayıda örgütsel faaliyet dolayısıyla sık sık soruşturma geçirince “çareyi” kırsala kaçmakla, örgüte aktif militan olarak katılmakla buluyor. Katılım tarihinin 2014-2015 civarı olduğu tahmin edilmekte. Yani Semra Güzel ile iletişim kurduğu dönem, Irak’ın kuzeyine yeni yeni geçtiği dönem.

Bir parantez açıp bilgi paylaşmakta fayda var. Bu süreçte Semra Güzel ile iletişiminin kopmadığı iddiaları var. Çünkü Volkan Bora’nın etkisiz hale getirilmesi sonrasında ele geçen telefon defterinin birinci sırasındaki telefon numarası Semra Güzel’in (muhtemelen o dönem) kullandığı 0 544 XXX XX 63 numaralı telefonuna ait. Yani Güzel ile Bora’nın iletişiminin sadece yüz yüze değil telefonla devam etmiş olma ihtimali söz konusu.

İşte gündeme bomba gibi düşen fotoğrafların olduğu “ziyaret” de Volkan Bora isimli terörist, Irak’ın kuzeyine geçtikten sonra gerçekleşiyor. Ancak olayı araştırırken ulaştığım bir detay, Güzel’in 10 Ocak tarihli açıklamasında muğlak bıraktığı alana dair boşlukları doldurmakta; Güzel, bir kez değil 2014 ve 2015 yılında birer kez olmak üzere en az iki kez Volkan Bora ile görüşmek üzere Habur sınır kapısından Kuzey Irak'a geçmiş. Bu geçişlerden ikincisinde Semra Güzel, Volkan Bora isimli teröristin annesini de yanında götürmüş. Bir fotoğrafta bulunan ikinci kadın, Bora’nın annesi.

Gelelim Bora’nın ve diğer teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyona… Bora, bir süre eğitimini sürdürdükten sonra 2015 yılında Adıyaman kırsalına gönderilmiş ve yaklaşık 1,5 yıl diğer teröristlerle birlikte bu bölgede faaliyet yürütmüş ve basına yansıyan saldırıları gerçekleştirmiş. Ardından da Jandarma’nın ciddi takibi sonucunda 29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman kırsalında Jandarmanın aktardığı bilgiler neticesinde F-16 destekli hava operasyonu sonucunda etkisiz hale getirildi. Benim ulaştığım bilgiler 4 teröristin etkisiz hale getirildiği yönünde. Ancak o dönem yapılan bazı haberlerde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği yazıyor. Bu operasyonda terör örgütünün bölge sorumlusu olan terörist de yaralı olarak kurtuluyor. Birazdan o olayı da açacağız.

Devam edelim...

Güvenlik güçleri, etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde aramalar yapmış. Doğal olarak Volkan Bora'nın cesedi üzerinde de arama yapılmış. İşte bu aramada Bora’nın üzerinden not defteri ve fotoğraf makinası gibi kişisel malzemeler çıkmış.. Fotoğraf makinesi örgütün yayın organında çalıştığı dönemden itibaren yanında bulundurduğu makinaymış. Jandarma, makinanın içindeki hafıza kartını alıp incelemiş. Çok sayıda fotoğraf arasında Semra Güzel ile çekilmiş fotoğraflar da varmış. Ancak o dönem fotoğraftakilerin kim olduğu tespit edilememiş. Kaynaklarım halen tespit edilemeyen kişiler olduğu da belirtiyor.

Neyse…

Fotoğraflar deyim yerindeyse rafa kaldırılmış.

Aradan zaman geçmiş ve savcı değişikliği olmuş. Yeni savcının talimatıyla, fotoğraf makinası raftan indirilmiş ve yeni bir inceleme başlamış. Bu sefer işin uzmanları da devreye girmiş, teknik imkanlardan da faydalanılmış.

İşte tam bu sırada Jandarma uzmanları “Bilge” ismi verilen fotoğraftan şüpheli bulan programı kullanarak fotoğraftaki kişinin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel olduğunu tespit etmiş. Tespit yapıldıktan sonra Güzel’in milletvekili olması dolayısıyla mevzuat gereği bütün bilgiler Ankara’ya ulaştırılmış.

Olayın özetini bu şekilde aktarmak mümkün.

Çok sayıda fotoğraf var

SuperHaber’de yayınladığımız fotoğrafların yanı sıra kartta Semra Güzel ve Volkan Bora’nın çok sayıda yan yana ve ayrı ayrı fotoğrafları da bulunmuş. Aynı fotoğraf makinasından çıkan diğer fotoğraflar şunlar:

Güzel yalnız değil: Yaralı teröristi tedavi eden vekil!

HDP’nin sözde Kadın Meclisi öyle bir açıklama yapmış ki, güleyim mi kızayım mı şaşırdım.

“Haberi yapan sözde gazeteci erkek” ifadesiyle başladıkları metin erkek-kadın mücadelesine dönüşmüş. Ancak şaşırtmamış ki, PKK terör örgütü tarafından katledilen/şehit edilen kadın-erkek-bebeklerimizden bahsetmemiş. Her neyse, dediğim gibi komedi olan bu metnin belki şaşıracaksınız ama bir cümlesine imzamı atıyorum. O da “Semra Güzel yalnız değildir”. Kesinlikle değil!

Gelin "Varan 2" dosyamızın ucunu biraz açalım.

Önceki satırlarda Volkan Bora’nın etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı kurtulan bir teröristten bahsetmiştim. İşte o yaralı kurtulan teröristin tedavisinin, operasyon gerçekleştiği dönem HDP milletvekili olan Behçet Yıldırım tarafından yapıldığı iddia ediliyor. “İddia ediliyor” derken bu ifademi bir söylentiye değil, bizzat Yıldırım hakkında hazırlanan iddianameye dayandırıyorum.

Elbette ki kesinleşmiş yargı kararı olmadan kesin bir ifade kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü dava süreci devam ediyor. Hatta Yıldırım bu çerçevede gözaltına alınıp tutuklanmış. Ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiş.

İddianamede yer alan bilgileri ve tanık ifadelerini de bir sonraki yazımızda detaylandıralım.