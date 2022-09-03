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Gündem Semra Güzel hakkında flaş gelişme
Gündem

Semra Güzel hakkında flaş gelişme

Yurt dışına kaçmaya çalışırken enselenen HDP'li Semra Güzel'in adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 14:02:00 -
Semra Güzel hakkında flaş gelişme

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken yakalandı.

Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güzel, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Yorumlar

Vatandas

Mahkeme tutuklar aym bırakır gergerde öyle olmadımi
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