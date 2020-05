Şempanze "Can" da uzun aradan sonra yuvasından çıktı

Doğduktan sonra annesi tarafından terk edilen ve bakıcıları tarafından büyütülen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu şempanze "Can", koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır barınağından çıkamadı - Alınan önlemlerin ardından vakit geçirmesi için yaklaşık 3 saat yeşil alana çıkartılan Can, kendisi için hazırlanan menüyü tüketip, bakıcıyla top oynadı ve eğlenceli vakit geçirdi - Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler: - "İnsanlara çok alışık olan Can onları görmediği zaman daha rahatsız oluyor. Can insanlarla iç içe olmak istiyor"