Semizotu'nun 5 şaşırtan faydası!

Semizotugiller familyasından, yaprakları salata olarak ya da ıspanak gibi pişirilerek yemeklerde kullanılan semizotu, besin değeri çok yüksek olan bir sebze olmakla birlikte insan sağlığına da birçok fayda sağlamaktadır. Semizotu, diğer sebzeler arasında en fazla miktarda Omega-3 içeren bir sebzedir. 100 gram semizotunda 20 gram kalori bulunmaktadır.

Uzmanlar, semizotunun kolesterolü düşürdüğünü ve kalp sağlığına birebir geldiğini söylemektedir. Yüksek oranda lif içeren semizotu A,C, ve B vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve bakır mineralleri bakımından da oldukça zengindir. Uzun süre tokluk hissi veren semizotu özellikle zayıflamak isteyenlerin vazgeçilmez bir besinidir. Peki semizotu nelere iyi gelir? İşte detaylar...

Vitamin ve mineral deposu semizotunun 5 mucizevi faydası

- Semizotu kötü kolesterol seviyesini düşürür, kan akışını dengeler. Böylece kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma riskini en aza indirir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir. Vücudu kanserli hücrelere karşı dirençli hale getirir

- Semizotu bol miktarda A vitamini içermektedir. Bu sayede cilt sağlığına birebir gelir. Ciltteki ölü hücreleri yok eder, cildin daha sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

- Semizotu yüksek oranda lif içermektedir. Bu özelliği ile birlikte uzun süre tokluk hissi verir, vücudun enerjisini yüksek tutar.

- Yapılan birçok araştırma, besin değerleri bakımından çok zengin olan semizotunun kas ve kemik sağlığına da birebir geldiğini göstermiştir.