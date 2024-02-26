Semizotu: Semizotunun faydaları nelerdir? Semizotu hangi hastalığa iyi gelir? Yiyen kendini şarj edecek

Semizotunun Faydaları Nelerdir?

*Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirir.

*Semizotu omega-3 bakımından oldukça zengindir.

*Çinko, demir, bakır, magnezyum, kalsiyum, potasyum, A ve C vitaminleri bulunmaktadır.

*Bağırsaklardaki oluşan kurtları ve parazitleri düşürür.

*Basur kanamasını durdurur. Ayrıca akıntısını da durdurur.

*Kan dolaşımını hızlandırır.

*Görme gücünü artırır.

*Kanseri önleyici özelliği de bulunmaktadır.

*İyi bir idrar söktürücüdür.

*Cilt güzelliğine ce cildin sağlığına da faydası vardır.

*Karaciğer ve dalak hastalıklarına da karşı iyi gelmektedir.

*Özellikle kronik olan rahim kanamasını da durdurur.

*Eğer suyu siğillerin üzerine sürülürse siğilleri geçirir. Yani siğilleri düşürür.

*Balık yemeyen kişilerin semizotunu yemesi gerekir.

*Semizotunun suyunu yılancığın üzerine sürülürse yılancık hastalığına da iyi gelir. Ayrıca suyu da içilebilir.

*Özellikle böbrek ve mesanede oluşan hastalıkların iyileşmesini de sağlar.

*Ateşli şişliklerin üzerine semizotunu ezip kullanılırsanız şişlikler geçer.

*Ayrıca baş derisine sürüldüğünde saç derisinde oluşan problemlere karşı da iyi gelir.

*Suyu içildiği zaman ateşi düşürür.

*Baş ağrısına da iyi geldiği bilinmektedir.

*Yabani semizotunu bahçede yetişen semizotundan daha faydalıdır.

*Kalp dostudur ve kalbi korur.

*Kolesterolü düşürür.

*Formda kalmayı sağlar. Düşük kalorili olduğu zaman zayıflamak isteyenler tercih edebilir.

*Özellikle bağışıklık sistemini de koruyor.

*Lif açısından da çok zengindir.

Semizotunun Kullanımı

Böreklerin ve çöreklerin içine iç malzemesi olarak kullanılır.

Cacığı da çok tercih edilmektedir.

Yemeği yapılmaktadır.

Çorbalarda ve salatalarda da kullanılmaktadır.

Suyu sıkılıp içilmektedir.

Turşusu da yapılmaktadır.