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Sağlık Semizotu nelere iyi gelir? Semizotunun inanılmaz faydaları
Sağlık

Semizotu nelere iyi gelir? Semizotunun inanılmaz faydaları

Genellikle salata olarak tüketilen semizotunun insan sağlığına inanılmaz faydalar sağladığını biliyor muydunuz? Uzmanlar, semizotunun özellikle yoğurtla birlikte tüketilmesini tavsiye ediyor. Yoğurtla tüketilen semizotu, kalp ve damar sağlığını koruyor. İşte vitamin ve mineral deposu semizotunun inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-12-01 03:28:00 - 2020-12-01 03:35:09
Semizotu nelere iyi gelir? Semizotunun inanılmaz faydaları

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan semizotu, insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlar. Yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç niyetine tüketilmiştir. Uzmanlar, semizotunun çiğ halde yoğurtla birlikte tüketilmesini tavsiye eder. Yoğurtla birlikte tüketildiğinde, kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığını korur.

Semizotu, içeriğinde yüksek miktarda omega-3, lif, A vitamini, C vitamini, B vitamini, demir, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve bakır minerallerini barındırır. Ayrıca zayıflamak isteyenler için mutlaka tüketilmesi gereken besindir.

İşte semizotunun inanılmaz faydaları

- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı korur.

- Kötü kolesterol seviyesini düşürür, kalp ve damar hastalıkları riskini en aza indirir.

- Sindirimi düzenler. Bağırsaktaki zararlı hücreleri idrar yolu ile vücuttan atar.

- A vitamini bakımından zengin olmasıyla birlikte ciltteki ölü hücreleri yok eder. Cildin daha parlak görünmesini sağlar.

- Vücudun enerjisini yüksek tutar.

- Kas ve kemiklerin gelişimine katkıda bulunur.

- Yüksek lif oranıyla birlikte uzun süreli tokluk hissi verir.

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