Semizotu: Kalp sağlığını koruyor, kolesterolü düşürüyor! Uzmanından sağlıklı semizotu salatası tarifleri

Semizotu nedir? Semizotu faydaları

Semizotu ya da pirpirim, semizotugiller familyasından bir bitki olup yaprakları salata olarak, ya da ıspanak gibi pişirilerek yemeklerde kullanılan bir sebzedir. Kökeni Ortadoğu ve Hindistan olmakla birlikte dünyanın birçok bölgesinde bulunmaktadır. Sebzeler arasında en fazla miktarda Omega-3 içerdiği anlaşılmıştır.

Semizotu, her tip toprakta kolay yetişir. Semizotunun tohumları, Haziran ayında toprak sıcaklığı 20-25ºC'ye ulaştığında çimlenir. Temmuz ayının başından itibaren Eylül ayına kadar çiçek açar ve tohum verir. Yani semizotunun mevsimi yazdır ve sonbahar başına kadar tazesi bulunur.

Semizotu; A, B1, B2,B6, C, E, niasin, nikotinik asit, beta karoten, riboflavin, folat gibi vitaminlerden ve özellikle K, Ca, Fe, Mg, Na, P, Cu, Zn ve Mn minerallerinden zengin olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye fayda sağlıyor.

Toplanılmayıp toprağa düştüğünde ilkbahar mevsiminden itibaren kendiliğinden çıkmaya başlar. Tohumlar toprağa ekildikten 15-20 gün sonra çimlenmeye başlar. Semizotu saksıda da kolayca yetiştirilen bir bitkidir. Nemi ve suyu seven bu bitkiye yaz mevsiminde düzenli olarak su verilmelidir.

Semizotunu yaz meyveleri ile tatlandırmak ve besin değerlerinden faydalanmak mümkün.

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, “Demir, kalsiyum, potasyum ve C, A vitaminlerinden zengin semizotunu yazın rengarenk meyveleri ile birleştirerek besin içeriğini, lezzetini ve sağlığa etkilerini daha da artırmak mümkün. Üstelik meyveleri semizotu ile birlikte tüketerek alınan lif miktarı arttığı için kan şekerinin hızlı yükselmesini önleyip kan şekeri metabolizmasının düzenlenmesine katkı sağlayabilirsiniz” diyor.

ŞEFTALİLİ SEMİZOTU SALATASI

A ve C vitamininden zengin şeftali aynı zamanda iyi bir potasyum, magnezyum ve kalsiyum kaynağı. Cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkileri olan şeftali, semizotu ile birlikte tüketildiğinde cilde nem kazandıran, böbrek sağlığını olumlu etkileyen, öğünün lif içeriğini artırarak bağırsak sağlığının düzenlenmesine olan destek olan bir içerikle karşımıza çıkıyor.

ANANASLI SEMİZOTU SALATASI

Bromelain içeriği ile sindirim sistemini destekleyen, içerdiği diğer vitamin ve minerallerle bağışıklığı güçlendiren ve ödem atıcı özelliği bulunan ananas semizotuna yakışan meyvelerden biri. Özellikle bağırsak ve sindirim sağlığı için ananaslı semizotu salatasını öğün aralarında ya da kahvaltılarınızda tercih edebilirsiniz. Ekşimsi tatlar sevmeyen kişiler tarçın ile birlikte fırınlanan ananas ile semizotu salatasını deneyebilirler.

ÇİLEKLİ SEMİZOTU SALATASI

Kırmızı renkli meyvelerden en sevilen çilek yüksek antioksidan içeriği ile vücutta oksidatif stres ve iltihaplanma ile savaşır. Aynı zamanda sağlığı koruyucu birçok faydası olan semizotuna en çok yakışan meyvelerden biri. Semizotu ve çilek ile salatalarınızı renklendirebilir, her ikisinin de kıymetli besin içeriklerinden faydalanarak hastalıklardan koruyucu bir salata seçeneği olarak öğünlerinize ekleyebilirsiniz. 100 gramında 70 mg C vitamini bulanan çilek ile hazırladığınız semizotu salatası günlük C vitamini gereksiniminizi karşılar.

ELMALI SEMİZOTU SALATASI

Glisemik indeksi yani kan şekerini yükseltme hızı oldukça düşük olan elma insülin direnci, tip 2 diyabet gibi mevcut hastalığı olan bireyler için oldukça iyi bir alternatif. Çözünen ve çözünmeyen liflerden oldukça zengin olan elma, iştahı keser, tokluk süresini uzatır. Diyetlerde düşük kalori içeriği ve iştaha olan olumlu etkilerini artırmak için semizotu ile birlikte tüketilebilir.

KAYISILI SEMİZOTU SALATASI

A vitamini ve potasyumdan zengin kayısı sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığa iyi gelir. Öğünde alınan lif miktarının artırılması ve kronik kabızlığı olan bireylerde semizotu gibi lif içeriği zengin, bağırsak sağlığını destekleyen bir sebze ile tüketilerek uzayan kabızlık sürecine destek olabilir.

YAĞLI TOHUMLAR FAYDAYI ARTIRIYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, sağlık deposu olan semizotunun, haftada 2-3 gün ana öğünlerin yanında salata şeklinde veya meyvelerle birlikte ara öğün olarak tüketilebileceğini belirterek “Semizotuna ekleyeceğiniz meyve ile birlikte, sağlıklı yağ kaynakları (ceviz, badem, fındık, chia tohumu, avakado, zeytinyağı) ve peynirden de faydalanabilir, bu zengin içerikli salatayı sıcak yaz günlerinde ana öğün yerine de tercih edebilirsiniz” diyor.

Pek çok alanda doğal olarak yetişebilen semizotunun yaprak ve sapları çiğ ya da pişmiş olarak yenilebilir. Salatasından turşusuna, çorbasından yemeğine kadar pek çok şekilde hazırlanabilir.

Köz Biberli Semizotu Salatası Tarifi İçin Malzemeler

1 bağ semizotu

1 adet salatalık (büyük boy)

2 adet közlenmiş kapya biber

1 su bardağı haslanmıs mısır

1 avuç ince kıyılmış dereotu

Sosu için

7 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Karabiber, tuz

Köz Biberli Semizotu Salatası Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce kapya biberleri 200 derece fırında yaklaşık 30 közleyin.

Közlediğiniz biberleri soyun ve küp küp doğrayın.

Semizotunu yıkayıp kalın dallarını ayıklayın.

Salatalıkları küp küp doğrayın.

Uygun bir kap içerisine tüm malzemeleri alalım.

Sosu için uygun bir kaseye malzemeleri birleştirip karıştıralım.

Sosu salatanın üzerine ekleyip karıştıralım.

Servis tabağına alınır ve servis edilir.

Afiyet olsun