Semizotlu bulgur pilavı tarifi | Semizotlu bulgur nasıl yapılır?
Kolay semizotlu bulgur pilavı tarifi |Lezzetli, sağlıklı ve farklı bir pilav tarifi arayanlar semizotlu bulgur pilavı tarifini araştırıyor. Pek çok kişi semizotlu bulgur pilavı, tam ölçülü semizotlu bulgur, denenmiş semizotlu bulgur pilavı konularını araştırıyor.
Semizotu ve bulgur ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Bu iki lezzeti birleştirerek şahane bir pilav hazırlayabilirsiniz. İşte, semizotlu bulgur pilavı tarifi.
Semizotlu bulgur pilavı tarifi
Malzemeler:
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet soğan
- Yarım demet semizotu
- 2 su bardağı pilavlık bulgur
- 3- 3, 5 su bardağı su
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı salça
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- Tuz
- Karabiber
Semizotlu bulgur nasıl yapılır?
Öncelikle soğanı yemeklik olarak doğrayın.
Bir tencereye sıvı yağ ve tereyağını alın soğanı kavurun.
Soğanın ardından tencereye salçayı ekleyin.
Ardından ince ince doğradığınız semizotlarını tencereye ekleyin.
Sarımsak, bulgur, tuz ve karabiberi ekleyip kavurun.
Suyu ekleyip ocağın altını kapatın.
Pilav suyunu çekince bir süre demlenmesi için dinlendirin.
Afiyet olsun.