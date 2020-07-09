Semiha Yıldırım'a hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren'e tepkiler çığ gibi
İYİ Partili Levent Özeren'in Binali Yıldırım’uın eşi Semiha Yıldırım hakkındaki alçak sözlerine tepki yağıyor. Tepkilerin ardından paylaşımını silen Özeren hakkında Twitter’da "#AhlaksızLeventÖzeren" hastagi açılırken sosyal medya kullanıcıları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i etiketleyerek "Hala susacak mısınız?" diye sordu.
Twitter hesabından, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında çirkin sözler sarf eden İYİ Partili Levent Özeren gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler." sözlerini sarf eden İYİ Partili Özeren, söz konusu paylaşımını sildikten sonra herhangi bir pişmanlık yaşamadığını, yaptığı yeni bir paylaşımla gösterdi.
Bu kez kendisini eleştirenleri hedef alan Özeren, kendisine yönelik bir algı ve linç operasyonu başlatıldığını öne sürdü.
Tepkiler çığ gibi
Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları, İYİ Partili Özveren'in Semiha Yıldırım hakkındaki çirkin paylaşımına yönelik tepkilerini dile getirdi.
#AhlaksızsınLeventÖzveren etiketi kısa sürede 'TT' oldu.
İşte sosyal medyadaki o tepkiler: