Semih Uçar Adanaspor’da TFF 1.

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Semih Uçar’ı transfer etti.

Adanaspor, geçtiğimiz sezon DSC Arminia Bielefeld takımında forma giyen 20 yaşındaki ön libero oyuncusu Semir Uçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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