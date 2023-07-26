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Spor Semih Şentürk dönemi resmen başladı
Spor

Semih Şentürk dönemi resmen başladı

Yeniakit Publisher
2023-07-26 13:48:00 -
Semih Şentürk dönemi resmen başladı

Fenerbahçe, eski futbolcusu Semih Şentürk'ün U-19 takımının teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

16 yaşında Fenerbahçe'nin altyapısına transfer olan ve yıllarca sarı-lacivertli formayı terleten eski futbolcu Semih Şentürk, bu kez farklı bir görevde efsaneleştiği kulübe geri döndü.

A Milli Takım ve Fenerbahçe forması altında nöbetçi golcü kimliğiyle tanınan 40 yaşındaki spor adamı sarı-lacivertli takımın U-19 teknik direktörlüğüne getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın omurgasını oluşturmak üzere çalışmalarını sürdüren Futbol Akademimizde U19 Takımımızın teknik direktörlük görevine Semih Şentürk getirildi.

Altyapısında yetiştiği kulübümüzde A takım formamızı uzun yıllar boyunca başarıyla terleten, kazanılan zaferlerde ve elde edilen şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Semih Şentürk, 2007-08 sezonunda da ‘Gol Kralı’ olmuştu. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Kasım 2020’de yuvaya dönen ve geleceğimiz olarak gördüğümüz Futbol Akademimizde genç sporcuları yetiştirmek üzere kıymetli bir görev üstlenen Semih Şentürk, bu sezondan itibaren U19 Takımımızı çalıştıracak.
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Fenerbahçe ve Türk futbol tarihinin kıymetli ismi Semih Şentürk’ü tebrik eder, Sarı Lacivert çatı altında U 19 Takımımızla birlikte sonsuz başarılar dileriz.

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