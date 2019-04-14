Semih Özsoy: “Bizi burada yenemiyorlar, yenemeyecekler de”

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, Galatasaray derbisiyle ilgili olarak, “Bizi burada yenemiyorlar, yenemeyecekler de” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Galatasaray ile oynadığı derbide 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy bir derbinin de geride kaldığını ifade ederek, “Çekişmeli bir maç oldu. 11’e 11 iken eşit devam eden bir maçtı. 10 kişi kaldıktan sonra baskı yediğimiz bir maç. Aynı şartlarda oynandığı takdirde çok rahatlıkla kazanabileceğimize inandığımız bir maç. Bizim açımızdan kendi evimizde galip gelememek üzüntü verici. Şartlar göz önüne alındığında 1-1 normal bir sonuç olarak görüyoruz. Bence hakem iyi maç yönetmedi katılıyorum. Karşı takımın hocaları takımları değil ama maçı çok iyi yönettiler. Pozisyon pozisyon girmektense goldeki ya da dost dediklerimizin de dediklerini duyduk. Keşke aynı kişiler 19. dakikada Belhanda’nın neden ikinci sarı kartı görmediğini de söyleselerdi. Ortada adlandırılabilecek hiçbir pozisyon yoktu. Pozisyonlar Galatasaray’ın lehine verildi. Galatasaray’ın şampiyonluğu bizim işimiz değil. Biz de hakemden kesinlikle memnun değiliz” dedi.

“Bizi burada yenemezler”

Galatasaray’ın kendilerini burada yenemeyeceğini ifade eden Özsoy, “Yenemiyorlar, yenemeyecekler de. Bizim taraftarımızın gücü var biz Fenerbahçemiz olarak farklı oynuyoruz. Karşı takım hocalarına cevap vermek benim işim değil. Teknik futbol konuşuluyorsa ona Ersun hoca cevap verir. Ama Fatih hocanın dediği güzel anılarımız var diyor. Bizim en kötü günümüzde başkanımız ve yöneticilerimizin fetö iftiralarıyla hapisteyken aldıkları şampiyonlukları var. Bir daha öyle bir şey olamayacağı için bir daha öyle günleri göremeyeceklerini düşünüyorum” diye konuştu.