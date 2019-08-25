Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmi Türkiye'nin Oscar adayı oldu Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Aslı filmi, Oscar adayı olarak Türkiye'yi temsil edecek.

Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmi, Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, "Yabancı Dilde En İyi Film Dalı"nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Tören, gelecek yıl Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran 11 filmin değerlendirildiği Kurul'da, Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmi, 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak Türkiye'yi temsil edecek. ABD'de düzenlenen 92'nci Akademi Ödülleri töreninin, gelecek yıl şubatta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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