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Gündem TÜRK DEGS'ten Semih Akkoyun yazdı! 'Uluslararası Zirve’de KKTC bayrağı dalgalandı!'
Gündem

TÜRK DEGS'ten Semih Akkoyun yazdı! 'Uluslararası Zirve’de KKTC bayrağı dalgalandı!'

Yeniakit Publisher
2024-05-08 23:59:00 - 2024-05-09 00:22:14
TÜRK DEGS'ten Semih Akkoyun yazdı! 'Uluslararası Zirve’de KKTC bayrağı dalgalandı!'

HEP-SEN sağlık sendikasının İstanbul'da ev sahipliği yaptığı Uluslararası Hemşirelik Zirvesi’ne; Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Portekiz, Güney Kore, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katıldı. TÜRK DEGS'ten Semih Akkoyun zirvede KKTC bayrağının dalgalanmasının önemini yazdı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Deniz Stratejisti ve TÜRK DEGS Araştırmacısı Semih Akkoyun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının 6 büyük devletin davetli olduğu Uluslararası Zirve'de dalgalandığını yazdı.

Semih Akkoyun, zirvede KKTC bayrağının dalgalanmasının önemine değindiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

Zirvenin gerçekleşmesinden 3 gün önce Yunanistan Dış İşleri Bakanlığı’nın, zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılım göstereceğini fark etmesi nedeniyle Yunan heyetinin katılımına kısıtlama getirmiştir. Yunanistan, KKTC’yi tanıma korkusu nedeniyle ülkesinde, Sağlık ve Sosyal Hizmet kolunda faaliyet gösteren sendikasına AMBARGO uygulayarak katılımlarına engel olmuştur.

Batının şımarık çocuğu Yunanistan, saldırgan tavırlarını Uluslararası Hemşirelik Zirvesi’nde dahi göstermekten çekinmedi!

Tüm bu olanlara rağmen gerçekleşen zirvede, organizasyonun gerçekleştiği salonda Yunanlı sendika heyeti PASONOP’un yer aldığı görüldü. Gerçekleşen zirve aynı zamanda diplomatik bir başarının kazanılması yolunda atılmış büyük bir adımdır!
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Zirveye başat güç olan 6 büyük devletin yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de davet edilerek katılımının sağlanması KKTC’nin ülke olarak tanınmasında uluslararası sistemin bypass edilmesinin güzel bir örneği olmuştur. Bu büyük bir başarı örneğidir.

Uluslararası Zirveye, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Müstafi Tümamiral, Sn. Doç. Dr. Cihat Yaycı da katılım sağlayarak “Uluslararası Sağlıkta İş Birliğinin Önemi ve Ülkemizde Sağlığın Milli Güvenliğe Etkisi” başlıklı konferansı ile katkıda bulunmuştur.

KKTC’nin uzun yıllardır BM ve AB tarafından adada varlığının tanınmaması, GKRY’nin hegemon unsur olarak atfedilmesi ve Yunan-Rum ikilisinin revizyonist ve saldırgan politikaları ortadayken bu tür bir girişimle bu zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin davet edilmesi ve bayrağının dalgalandırılması onur vericidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası organizasyonlarda bulunması, bayrağının dalgalanması kıymeti çok yüksek bir durumdur. HEP-SEN Sendikası, Global Nurses United(GNU) yani Küresel Hemşireler Birliği’nin Türkiye delegesidir. Global Nurses United, ABD’de kurulmuş olan uluslararası bir kuruluş olması ve geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen toplantısına ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in katılım göstermiş olması kuruluşun önemini devlet olarak tanınma hususunda arttırmaktadır.

KKTC’de faaliyet gösteren sağlık sendikasının da GNU’ya delege olarak kabul edilmesi KKTC’nin devlet olarak tanınmasında büyük önem arz etmektedir. Umarım o günleri de görebiliriz…

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