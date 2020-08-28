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Aktüel Şemdinli'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
Aktüel

Şemdinli'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 23:29:28 -
Şemdinli'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

GAZİANTEP (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşüp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Çıkın'ın merkez Şehinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'ndeki evine giderek, anne Safiye ve baba Ahmet Çıkın'a acı haberi verdi.

Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

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