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Aktüel

Şemdinli’de polis araçları çocuklar için süslendi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görevli polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla araçlarını süsleyerek çocukların bayramını kutladı.

2020-04-23 17:29:57 -
Şemdinli’de polis araçları çocuklar için süslendi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görevli polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla araçlarını süsleyerek çocukların bayramını kutladı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlarını süsleyerek 23 Nisan şarkıları eşliğinde sokakları gezerek çocuklarla bir araya geldi. Polis ekipleri, çocukların mutluluğuna ortak olup onlara bayrak ve balon hediye etti.

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