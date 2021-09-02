  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Beşiktaş’ta Gedson Fernandes heyecanı
Aylar sonra ortaya çıktı! Biden'den Gani'ye Taliban baskısı
Fransa ve Almanya’dan İran’a acil çağrı
Erdoğan'la fotoğraf çektirmişti! 4 yıl sonra sürpriz görüşme
Gündem Şemdinli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Gündem

Şemdinli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 08:29:00 -
Şemdinli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İlçeye bağlı Nehri köyü Güzelkaya mezrasında öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Orman şefliği ve belediye ekipleri, güvenlik korucuları ve vatandaşların da desteği ile yangına müdahalede bulunuyor.

Ekipler, rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan yangının yerleşim alanına ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor.

Belediye İtfaiye Amiri Ufuk Bilicer, öğle saatlerinde yangın ihbarını alır almaz bölgeye harekete geçtiklerini söyledi.

Yangının köydeki evlere sıçramasını engellediklerini belirten Bilicer, şunları kaydetti:

"Kepçeler yol açtıktan sonra yangının yoğun olduğu bölgeye geldik. İki tarafa da ulaşabildiğimiz kadar müdahale ediyoruz. Ancak yangın rüzgarın etkisiyle ters yönde esince istemediğimiz yerlere kadar sıçradı. Yangın yoğun şekilde devam ediyor. Biz köydeki evlere sıçramaması için elimizden geleni yaptık. Belediye olarak tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Yangına güvenlik korucuları, köylüler, orman şefliğindeki ekiplerle müdahale ediyoruz."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay