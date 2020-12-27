  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şemdinli'de çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi
Aktüel

Şemdinli'de çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-27 19:32:02 -
Şemdinli'de çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir askerin şehit olduğu çığ bölgesinde, kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

İlçedeki üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bölgede, kaybolan askerin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kayıp askeri arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum'dan AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı.

İHA'ların havadan destek verdiği, arama köpeklerinin eşliğinde yürütülen çalışmalara, olumsuz hava koşulları ve havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlanacığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Malezya Kraliçesinden Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman açıklaması
Medya

Malezya Kraliçesinden Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman açıklaması

Türk dizileri yurt dışında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Türk dizileri Payita..
Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk
Dünya

Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Ermenistan'ın bölgede oluşturduğu hasarı temizlem..
Önce Rusya sonra Dağlık Karabağ'ın sözde yönetimi! 'Geri alacağız' diyerek skandal adımı attılar
Dünya

Önce Rusya sonra Dağlık Karabağ'ın sözde yönetimi! 'Geri alacağız' diyerek skandal adımı attılar

Dağlık Karabağ'daki savaşı kaybeden Ermenistan'da protestolar devam ederken işgal güçlerinden gelen açıklama ve Rusya'nın skandalı gündeme b..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay