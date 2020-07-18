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Gündem

Şemdinli'de askeri aracın geçişi sırasında patlama

Terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 13:17:00 -
Şemdinli'de askeri aracın geçişi sırasında patlama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bozyamaç mevkisinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada yaralanan 2 asker ile 1 güvenlik korucusu, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

 

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