Şemdinli'de askeri aracın geçişi sırasında patlama
Terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bozyamaç mevkisinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada yaralanan 2 asker ile 1 güvenlik korucusu, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.