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Gündem “Sembolik Cumhurbaşkanı” önerenler fotoğrafa iyi baksın!
Gündem

“Sembolik Cumhurbaşkanı” önerenler fotoğrafa iyi baksın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Özbekistan'a gitti. Erdoğan'ın burada zirveye katılan liderlerle samimi pozları sosyal medyaya gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 15:38:00 -
"Sembolik Cumhurbaşkanı" önerenler fotoğrafa iyi baksın!

YENİ AKİT  ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Özbekistan'a gitti. Erdoğan'ın burada zirveye katılan liderlerle samimi pozları sosyal medyaya gündem oldu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Güçlü Türkiye’ye Güçlü Lider nasıl da yakışıyor! “Sembolik Cumhurbaşkanı” önerenler fotoğrafa iyi bakın ve tekrar düşünün.. Dünya liderliği sembolik yetki ile değil, milletten alınan güçlü yetki ile mümkündür” dedi.

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