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Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim

Prof. Dr. Mehmet Karalı'nın linç edilmesine "Feminist terörü" sözleriyle tepki gösteren Yazar Sema Maraşlı, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu spotu olarak hazırlanan videoyu eleştirdi ve "Erkekler madem bu kadar kötü yerel seçimde hiçbir erkeğe oy vermeyelim." ifadesinde bulundu.

24 Kasım 2018 Cumartesi 01:58
Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim

Yazar Sema Maraşlı, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Mehmet Karalı'nın "İlan ediyorum; Aile hayatına yönelik, bazı politikaları yanlış buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak, bakan ya da başkan olmaktan veya başarılı bir iş kadını olmaktan çok elzemdir. Yerel seçimde hiçbir kadın belediye başkanı adayına oy vermeyeceğim" sözleriyle kadının aileden kopartılma politikalarını eleştirmesi nedeniyle linç edilmesine ve görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Maraşlı, "Feminizm terörü bu, başka bir şey değil. Bir kadın çıksa hiçbir erkek adaya oy vermeyeceğim, kadın adaylara oy vereceğim dese alkış alır aksini bir erkek söylediğinde taşlanıyor. Yazıklar olsun. Bazı ikiyüzlü erkeklerde kadını ilah yapıp tapınma derdinde." tepkisinde bulundu.

"Hedefiniz kadınların erkeklerden nefret etmesi mi?"

Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı videoyu da eleştiren Sema Maraşlı, "Harika bir video çekmişsiniz! Bütün erkeklerden nefret ettim tiksindim! Hedefiniz ne? Bütün kadınların erkeklerden nefret etmesi mi? Çok başarılısınız.Tebrikler...Bir sonraki hedef nedir?" eleştirisinde bulundu.

"Bu videolar nefret tohumu ekmekten başka bir şeye yaramıyor"

Eleştirisini sürdüren Maraşlı "Cumhurbaşkanlığı olarak feministlerle değil de keşke insan psikolojisinden anlayan uzmanlarla çalışmış olsaydınız bu videoların kadın-erkek arasına kin ve nefret tohumu atmaktan başka bir işe yaramadığını size söylerlerdi." ifadesinde bulundu.

"Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim"

Son olarak taşı gediğine koyan Maraşlı, Prof. Dr. Mehmet Karalı'nın feminist lince uğramasına yönelik bir göndermede bulunarak "Erkekler madem bu kadar kötü yerel seçimde hiçbir erkeğe oy vermeyelim." tepkisinde bulundu.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 01:58
  1. Yazar Sema Maraşlı
  2. Prof. Dr. Mehmet Karalı
  3. feminist terörü
  4. Feminizm

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