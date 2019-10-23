Sema Maraşlı, Rosa Kadın Derneği'ne dikkat çekti: Yetkililerimiz kadın hakları türküsü söylerken örgüt çalışıyor

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Son olarak Akit TV canlı yayınında sözde feministlerin hedefi olan Yazar Sema Maraşlı aile yapımız üzerindeki tehditlere dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak Rosa Kadın Derneği adlı gruba dikkat çeken Yazar Maraşlı, şunları söyledi:

'Yetkililerimiz kadın hakları türküsü söylerken örgüt çalışıyor'

" 'Devlet ve erkek şiddeti' ile mücadele etmek için açık açık örgütleniyorlar fakat yetkililerimiz hala "kadın hakları" türküsü söylüyor. İstanbul Sözleşmesi ile şımartılan feminizmin arkasına sığınan bu PKK'lı kadınlar en büyük tehlike."

Sema Maraşlı'nın dikkat çektiği Rosa Kadın Derneği, yaptığı paylaşımlarla devlet ve beka karşıtı söylemler geliştirerek sosyal medya üzerinden propoganda yürütüyor.

'Rojava halkı saldırı altında'

"Rojava halkı bugün saldırı altındadır. Bizler bu nedenle bir kere daha en güçlü şekilde savaştan değil barıştan, ölümden değil yaşamdan yana olduğumuzu haykırıyoruz.’Kadınlar Barış Diyor' diyoruz ve barışın inşasının kadın dayanışması ve örgütlülüğü ile gelişeceğine inanıyoruz."

Söz konusu dernek toplum ahlak yapımızı tehdit eden eşcinsel sapkınlara da destek veriyor.

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