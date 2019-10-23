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Sema Maraşlı, Rosa Kadın Derneği'ne dikkat çekti: Yetkililerimiz kadın hakları türküsü söylerken örgüt çalışıyor

Yaptığı önemli tespitlerle sözde feministlerin hedefi haline gelen Yazar Sema Maraşlı, Rosa Kadın Derneği adlı oluşuma dikkat çekti: "Yetkililerimiz kadın hakları türküsü söylerken PKK çalışıyor."

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:34
Sema Maraşlı, Rosa Kadın Derneği'ne dikkat çekti: Yetkililerimiz kadın hakları türküsü söylerken örgüt çalışıyor

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Son olarak Akit TV canlı yayınında sözde feministlerin hedefi olan Yazar Sema Maraşlı aile yapımız üzerindeki tehditlere dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak Rosa Kadın Derneği adlı gruba dikkat çeken Yazar Maraşlı, şunları söyledi:

'Yetkililerimiz kadın hakları türküsü söylerken örgüt çalışıyor'

" 'Devlet ve erkek şiddeti' ile mücadele etmek için açık açık örgütleniyorlar fakat yetkililerimiz hala "kadın hakları" türküsü söylüyor. İstanbul Sözleşmesi ile şımartılan feminizmin arkasına sığınan bu PKK'lı kadınlar en büyük tehlike."

Sema Maraşlı'nın dikkat çektiği Rosa Kadın Derneği, yaptığı paylaşımlarla devlet ve beka karşıtı söylemler geliştirerek sosyal medya üzerinden propoganda yürütüyor.

'Rojava halkı saldırı altında'

"Rojava halkı bugün saldırı altındadır. Bizler bu nedenle bir kere daha en güçlü şekilde savaştan değil barıştan, ölümden değil yaşamdan yana olduğumuzu haykırıyoruz.’Kadınlar Barış Diyor' diyoruz ve barışın inşasının kadın dayanışması ve örgütlülüğü ile gelişeceğine inanıyoruz."

Söz konusu dernek toplum ahlak yapımızı tehdit eden eşcinsel sapkınlara da destek veriyor.

"Trans geçiş ameliyatı engellenen trans mahpus Buse, cezaevinden gönderdiği mektupla isyan etti: Artık dayanamıyorum!"

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 15:34
  1. İstanbul
  2. sema maraşlı
  3. Rosa Kadın Derneği

YORUM YAZ

  • KosovalıKosovalı16 sa önce
    Durumun vehametini cansiparane anlatan Sema Maraşlının çığlıklarına sessiz kalan yetkililere, millet seçim zamanı oylarıyla cevap verecektir.Ama aile müessesi mahvolduktan sonra ne fayda !!!
  • şenay doğanşenay doğan16 sa önce
    ben aylar önce maneviyatta gördüğüm bir manzarayı mesaj olarak yazmıştım ben olayı anlamamıştım ama istihbaratı benden güçlü olan bazı şahıslar olayı çözmüş ve bana derin sularda gezmemem hususunda uyarıda bulunmuştu her pisliğin başı nefsine tapınıp allah ve rasulünü çiğnemektir daha neler çıkacak bakalım allaha emanet olun
  • ALPERENALPEREN17 sa önce
    İşte aile ve sosyal politikalardan sorumlu olacak bakan böyle olmalı. Helal sana kardeşim

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