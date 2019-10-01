Sema Maraşlı çileden çıktı: Yakında erkekleri ülkeden de atarlar

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi ile erkekliği yok etmeye çalışırken kanunlarla da erkeği yok edecekler." diyen Maraşlı, "İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa ile erkekleri evden atmaya başladılar. Şimdi de iş yerinden atacaklar. Bunun üçüncü safhasında erkekler ülkeden atılır herhalde." ifadelerini kullandı.

Sakarya'daki bir mağazada kasiyerlik yapan evli kadın, 'Bakışları ve sözleri ile beni taciz ediyor.' diyerek aynı iş yerinde çalışan şoförü şikayet etti. Şoför, suçlamaları kabul etmese de Yargıtay'ın da onayıyla iş akdi feshedilerek kovuldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Yazar Maraşlı, şunları söyledi:

'At iftirayı aç istihdamı'

"Bundan böyle iş yerinde kadınlar 'beni gözleriyle taciz etti.' dese erkekler işlerinden atılacaklar. Bu olayda kadının hiçbir delili yok. Yargıtay 'iftira atması için sebep yok.' deyip kadını haklı bulmuş. Ne kadar bilimsel bir karar!"

"Belki de niyetleri o kadar da kötü değildir! Erkekleri sudan sebeplerle işten atıp kadınlara istihdam alanları açmak istiyorlar. İş yerinde kadın istihdamında Avrupa'nın gerisinde kaldıysak buna çözüm bulmaya çalışıyor olabilirler. At iftirayı aç istihdamı. Şeytani çözümler."