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Sema Maraşlı çileden çıktı: Yakında erkekleri ülkeden de atarlar

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa ile erkeklere zulmedildiğine dikkat çeken Yazar Sema Maraşlı, "6284 Sayılı Yasa ile erkekleri evden atmaya başladılar. Şimdi de iş yerinden atacaklar. Bunun üçüncü safhasında erkekler ülkeden atılır herhalde." dedi.

01 Ekim 2019 Salı 15:53
Sema Maraşlı çileden çıktı: Yakında erkekleri ülkeden de atarlar

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi ile erkekliği yok etmeye çalışırken kanunlarla da erkeği yok edecekler." diyen Maraşlı, "İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa ile erkekleri evden atmaya başladılar. Şimdi de iş yerinden atacaklar. Bunun üçüncü safhasında erkekler ülkeden atılır herhalde." ifadelerini kullandı.

Sakarya'daki bir mağazada kasiyerlik yapan evli kadın, 'Bakışları ve sözleri ile beni taciz ediyor.' diyerek aynı iş yerinde çalışan şoförü şikayet etti. Şoför, suçlamaları kabul etmese de Yargıtay'ın da onayıyla iş akdi feshedilerek kovuldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Yazar Maraşlı, şunları söyledi:

'At iftirayı aç istihdamı'

"Bundan böyle iş yerinde kadınlar 'beni gözleriyle taciz etti.' dese erkekler işlerinden atılacaklar. Bu olayda kadının hiçbir delili yok. Yargıtay 'iftira atması için sebep yok.' deyip kadını haklı bulmuş. Ne kadar bilimsel bir karar!"

"Belki de niyetleri o kadar da kötü değildir! Erkekleri sudan sebeplerle işten atıp kadınlara istihdam alanları açmak istiyorlar. İş yerinde kadın istihdamında Avrupa'nın gerisinde kaldıysak buna çözüm bulmaya çalışıyor olabilirler. At iftirayı aç istihdamı. Şeytani çözümler."

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 15:53
  1. Sakarya
  2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  3. İstanbul Sözleşmesi
  4. 6284 Sayılı Yasa
  5. Yargıtay
  6. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

YORUM YAZ

  • teomanteoman30 dk önce
    Şimdi Feminist örtülüler seni de kara listeye alırlar kardeşim..
  • EKOLL EKOLL 40 dk önce
    Aile bakanı acilen görevden alınmalı. Sahi ne iş yapar bu bakan ya da bakanlık.
  • maraşlımaraşlı48 dk önce
    Valla çok haklısın sema hanım bu yasa artık kadınların elini çok güçlendirdi , bundan böyle bu tür haberler artarsa şaşmamak gerek , ahlaksıza sözüm yok ama bu iş çok su götürür en azından şahit aranabilir.
  • hasan bağnazhasan bağnaz1 sa önce
    müslüman türk aile yapısının altına kim döşedi bu dinamitleri. kahrolsun chp!
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Bu kadın Kitaplarını sadece AKPli erkeklere satarak milyoner oldu.

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