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Gündem Selzede yaşlı çifte Erdoğan'dan vefa
Gündem

Selzede yaşlı çifte Erdoğan'dan vefa

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde evleri zarar gören yaşlı çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ev inşa edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:38:00 -
Selzede yaşlı çifte Erdoğan'dan vefa

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde evleri zarar gören Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Ömer Güleryüz'ün anneannesi ve dedesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşa edilen yeni yuvalarına kavuştu.

Güleryüz'ün, ilçeye bağlı Pazarcık köyünde yaşayan dedesi Mustafa ile anneannesi Fati Yıldız'ın yaşadığı ev sel felaketinde hasar gördü.

Güleryüz'ün, Ampute Milli Futbol Takımı ile ziyareti esnasında durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililere yaşlı çift için yeni bir ev inşa edilmesi talimatını verdi.

Erdoğan'ın talimatı üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kısa sürede yapımı tamamlanan ev, Mustafa ve Fati Yıldız çiftine teslim edildi.

"Haberi alınca çok duygulandım"

Ömer Güleryüz'ün anneannesi Fati Yıldız, AA muhabirine, ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden kendilerinin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Sel sularının ev ve eşyalarına zarar verdiğini anlatan Yıldız, "Allah bir daha yaşatmasın, o gece hiç bitmeyecek sandık." dedi.

Felaketin ardından torunu Ömer Güleryüz'ün bir süre sonra kendilerini arayarak "size yeni ev yapılacak" haberini verdiğini belirten Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, durumumuzu anlatmış. Allah razı olsun o da hemen bize yeni bir ev yapılmasını istemiş." ifadelerini kullandı.

Yıldız, torununun kendilerine verdiği mutlu haberle çok duygulandıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ömer'imden 'size yeni ev yapılacak' haberini alınca çok duygulandım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bize yeni ev yapılsın talimatı vermiş. Valimiz, kaymakamımız aradı, çok ilgilendiler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden geldiler, evimizin durumuna baktılar. Allah razı olsun bir sabah baktık, kapımızda üç, dört tane araba. İnsanlar başladılar çalışmaya. Çok sağ olsunlar, kısa sürede yeni evi yaparak bize teslim ettiler. Yeni evimize girince cennete girmiş gibi olduk. İçimiz ısındı, rahat ettik. Cumhurbaşkanı'mıza çok ama çok teşekkür ederiz."

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