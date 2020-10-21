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Gündem Selvi’den tuhaf Akşener ve Kavuncu iddiası: MİT ve Hulusi Akar ile...
Gündem

Selvi’den tuhaf Akşener ve Kavuncu iddiası: MİT ve Hulusi Akar ile...

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin İstanbul il başkanı Buğra Kavuncu hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüğünü iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:44:00 - 2020-10-21 09:56:46
Selvi’den tuhaf Akşener ve Kavuncu iddiası: MİT ve Hulusi Akar ile...

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, önceki gün İYİ Parti İstanbul il başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etmiş, konu hakkında geçmişte Meral Akşener’e bilgi verdiğini öne sürmüştü.

Selvi bugünkü köşe yazısında Özdağ’ın olay olan açıklamalarını yazdı.

Selvi’nin yazısının bir kısmı şöyle:

Ümit Özdağ, FETÖ’cülükle suçladığı Buğra Kavuncu’nun İYİ Parti’ye geliş sürecinde Meral Akşener’i “Bu FETÖ’cü” diye uyardığını anlattı. Bunun üzerine Akşener’in “İki devlet görevlisiyle görüştüğünü, devlet görevlilerinin Buğra’yla ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylediklerini” aktardı. Bu görüşme doğru. İYİ Parti kaynakları, Ümit Özdağ’ın “Çok yüksek” dediği iki devlet görevlisinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan olduğunu söylediler. Dün Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle benim Akar ve Fidan’a sorma imkânım olmadı.

Ümit Özdağ, Meral Akşener’e gidip Buğra Kavuncu hakkında, “Bu FETÖ’cü. Hem dayısı hem kendisi FETÖ’cü” diyor. Akşener, “Nereden öğrendin FETÖ’cü olduğunu” diye soruyor. Özdağ, “Hem MİT’ten, hem Genelkurmay’dan öğrendim” diye yanıt veriyor. Akşener bunun üzerine partiye kayıtlı sabit telefon hattından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ulaşıyor. Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğuna dair bir bilgi olup olmadığını soruyor. Akşener bir ya da en fazla iki gün sonra Ümit Özdağ’ı davet ediyor. “İki tarafa da sordum. ‘Hayır. Bizde böyle bir kayıt yok’ dediler” diyor. Özdağ, canı sıkkın bir şekilde, “Ha öyle mi, memnun oldum” deyip görüşmeden ayrılıyor. Ama belli ki ikna olmamış.

 

 

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Yorumlar

fetösavar

kayıt olmayabilir. ama adam fetöcüdür. yani ne demek belki de adam fetönün içinde devlet için vardır ki bu da onu açığa çıkarmak anlamına gelir. herhalde ne özdağ ne de başka birisi bu işe kalkışmaz. olsa da olmasa da artık büyük bir problem. eğer öyleyse ki öyle gözüküyor, bu böcekler heryerde... değilse görevli bir kişi açığa çıkmıştır ki daha büyük bir problem... büyük bir ihtimalle has fetöcüdür. hatta fetönün ta kendisidir.... tipi profili geçmişi geleceği alayı fetöcü...
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Nihal

Buğra Kavuncu on günlükten fetöcü ağzına yüzüne bakınca anlaşılır Kaftancıoğlu ile yakınlığına bakınca anlaşılır İmamoğlucu değilmi hem pkk lı hemde fetöcü ne kadarda itici suratını görenin işi rast gitmez
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