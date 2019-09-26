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Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif

Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ittifak içerisinde yer alabilmek için AK Parti’ye yönelik ilginç bir teklifte bulunduğunun iddia etti.

26 Eylül 2019 Perşembe 09:35
Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Yeni ittifaklar mı kuruluyor?" başlıklı yazısında, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi sürece dair dikkat çeken iddialarda bulundu.

AK Parti ve İYİ Parti buzların çözüldüğünü yakınlaşma başladığını belirten Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "Her şey 30 Ağustos resepsiyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tokalaşması ile başladı" ifadelerini kullandı.

Selvi ayrıca, CHP ile İYİ Parti'nin arasına HDP'nin girdiğini söyledi.

İttifak için ilginç teklif

Selvi'nin yazısında şu ifadeleri kullandı:

Meral Akşener, AK Parti’nin parlamenter sisteme dönmek üzere bir Anayasa değişikliği gündeme getirmesi durumunda destekleyeceklerini açıkladı. Ama benim konuştuklarım onun bir adım ötesiydi. Aktarıyorum: 

"Erdoğan erken seçime gitmemek ve 2023’e kadar ülkeyi yönetmek için yeni bir hükümet yapısı oluşturur, AK Parti, MHP ve İYİ Parti’den bakanlar atarsa içinde yer alabiliriz."

"AK Parti ile İYİ Parti arasındaki buzlar çözülmeye başlamış"

Böyle bir ortam var mı? Görünürde yok. Ayrıca Erdoğan’ın istemesi yetmez, İYİ Parti konusunda Bahçeli’nin de 'Evet' demesi gerekir. Ama burası Türkiye... Bu aşamada AK Parti’nin İYİ Parti’yle direkt bir teması yok. Akşener’e bazı mesajların geldiği söyleniyor. Ama bunların Erdoğan’a ait olup olmadığı tartışmalı. Kişisel fikrim ise o mesajların Erdoğan’a ait olmadığı yönünde. Ama hissedilen bir şey var. O da psikolojik duvarlar aşılmış, iki parti arasındaki buzlar çözülmeye başlamış.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:35
  1. AK Parti
  2. İYİ Parti
  3. ittifak
  4. MHP
  5. Cumhur İttifakı

YORUM YAZ

  • YaşaRYaşaR18 dk önce
    Truva atı
  • İskenderİskender26 dk önce
    Dönekliğin tarihinin net kanıtlarla yazılacağı ve göçebe Kültür'ünün palazlandığı bu topraklarda, "Kişisel rant için" her şey mübahtır.
  • YuzbasiBozkurtYuzbasiBozkurt34 dk önce
    Sevin sevmeyin, İyi parti Milliyetçilerin en az %70 oyunu alıyor. MHP'ye giden oylar esasında AK Parti oyları. Her zaman dedim, İyi parti gözden çıkarılacak, CHP'ye itilecek bir parti değil. Fetöcü falan diyerek zorla karşı tarafa itildi, oturulup konuşulması lazım. Aksi halde AK parti & MHP ittifakı bir sonraki seçimde yeterli olmayacak.

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