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Gündem Selvi'den asgari ücret açıklaması: Kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi
Gündem

Selvi'den asgari ücret açıklaması: Kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün açıklanması beklenen asgari ücret ile ilgili tahminini açıkladı. Selvi, 'kulağına 4 bin 70 rakamının geldiğini' söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 09:55:00 -
Selvi'den asgari ücret açıklaması: Kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, asgari ücret için 'kulağına 4 bin 70 rakamının geldiğini' belirtti.
Selvi, asgari ücretin bugün açıklanmasının gerektiğini belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in “Toplumun beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız” dediğini hatırlattı.

Selvi yazısında ayrıca şunları da ifade etti:
"Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim."

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