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Siyaset Selvi son anketi açıkladı: Kılıçdaroğlu, seçimde aday olursa tablo tersine dönüyor
Siyaset

Selvi son anketi açıkladı: Kılıçdaroğlu, seçimde aday olursa tablo tersine dönüyor

Optimar Araştırma'nın son anket sonuçlarını gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olması durumunda tablonun tam tersine döndüğünü belirterek, ''Kılıçdaroğlu’nun adaylığına en çok Erdoğan sevinir demiştim. Anket onu doğruluyor. Kılıçdaroğlu ile yarıştığı takdirde Erdoğan, yüzde 47.8’le kazanıyor'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:15:00 -
Selvi son anketi açıkladı: Kılıçdaroğlu, seçimde aday olursa tablo tersine dönüyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma'nın son anketindeki verileri bugünkü köşesinde değerlendirdi.

Selvi, "Anketten sürpriz sonuçlar çıktı, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın karşısında aday olarak çıkması durumunda tablo tam tersine dönüyor" yorumunu yaptı.

''Kime oy vereceksiniz?''

Selvi yazısında, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz' anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 33.8’le ilk sırada geliyor. Son dönemlerdeki tırmanışı sürdüren Mansur Yavaş yüzde 6.6’yla ikinci sıraya yerleşirken, Ekrem İmamoğlu 4.7’yle altıncı sıraya gerilemiş durumda. Mansur Yavaş’tan sonra 5.1’le Meral Akşener geliyor. Kılıçdaroğlu ise 4.5’le 7’nci sırada yer alıyor." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda iki itirazım var"

Hürriyet yazarı, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda iki itirazım var. Erdoğan’ın adaylığı net. Ama onun karşısına muhalefet ortak aday mı çıkaracak yoksa çoklu adayla mı seçimlere gideceğiz, bu çok önemli bir nokta. İkincisi ise seçim konjonktürüne girilmeden ve adaylar ortaya çıkmadan yapılacak ölçümler gerçekçi olmaz. Sadece bugünü yansıtır. Çünkü seçimin bir ruhu var. Erdoğan’ın karşısında en güçlü aday kimse, muhalefetin orada toplanacağı belli. Ekmeleddin İhsanoğlu bile yüzde 38.44 oranında oy aldı."

"Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda tablo tam tersine dönüyor"

Selvi yazısının devamında, "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de en beğenilen siyasetçiler araştırmasında yedinci sırada gelmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olması durumunda tablo tam tersine dönüyor. Optimar’ın “Son turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalsa oyunuza kime verirsiniz” sorusuna ankete katılanların yüzde 42.2’si Kılıçdaroğlu diyor. Neredeyse CHP’nin iki katı bir oy oranına ulaşıyor. Ha, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına en çok Erdoğan sevinir demiştim. Anket onu doğruluyor. Kılıçdaroğlu ile yarıştığı takdirde Erdoğan, yüzde 47.8’le kazanıyor." ifadelerini kullandı.

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