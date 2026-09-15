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Gündem Selvi: Mansur Yavaş cezaevinden korkuyor! Yavaş: Selvi hayal görüyor
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Selvi: Mansur Yavaş cezaevinden korkuyor! Yavaş: Selvi hayal görüyor

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Selvi: Mansur Yavaş cezaevinden korkuyor! Yavaş: Selvi hayal görüyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı. Selvi, Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını “Bu yaştan sonra cezaevine girmek istemiyorum” diyerek açıklamadığını, ayrıca aday olursa sadece CHP ve Yeni Parti’nin değil bütün muhalefetin ortak adayı olmak istediğini yazdı. Mansur Yavaş’ın basın danışmanı ise söz konusu iddiaların Selvi’nin ‘Hayal ürünü’ olduğunu açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası hareketlenen siyasi kulisler hakkında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de topa girerek bugünkü köşe yazısında Mansur Yavaş’la ilgili Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları aktardı.

SADECE İKİ PARTİNİN ADAYI OLMAM

“Mansur Yavaş’la ilgili olarak Ankara kulislerinde çok şey konuşuluyor” ifadelerini kullanan Selvi, Yavaş’ın “Bu yaştan sonra cezaevine girmek istemiyorum” dediğinin öne sürüldüğünü yazdı. Selvi ayrıca Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine ilişkin de şu sözleri söylediğinin iddia edildiğini aktardı: "Bu yaştan sonra cezaevine girmek istemiyorum dediği söyleniyor. ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığına resmi olarak başvurunun başlayacağı takvime kadar başımı öne çıkarmayacağım. Adaylık başvurusu başladığında ise beni tutuklayamazlar. O zaman toplum bu cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklandı der’, dediği anlatılıyor. ‘Ben sadece CHP ve Yeni Parti’nin adayı olmam. Muhalefetin ortak adayı olurum. CHP, Yeni Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin ortak adayı olurum’ diye konuştuğu da söyleniyor. Mansur Yavaş şimdiye kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı."

BASIN DANIŞMANI YALANLADI

Selvi’nin köşe yazısında dile getirdiği söz konusu iddialar, Mansur Yavaş’ın basın danışmanı tarafından yalanlandı. Yavaş’ın böyle bir ifade kullanmadığını açıklayan basın danışmanı, Selvi’nin iddialarını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: Sayın Selvi’nin bahse konu iddiası tamamen kendisinin hayal ürünüdür. Son günlerde kendisi, yazılarında Sayın Yavaş hakkında doğru olmayan ve ağır ifadeler kullanmaya başlamıştır. Mansur Yavaş'ın ağzından duyulmayan hiçbir şeye itibar etmeyin.”

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